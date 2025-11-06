„Tesla“ akcininkams – ultimatumas: sumokėkite Elonui Muskui milijardus arba laukia rimtos pasekmės

Akcininkams liepta arba pritarti, kad E. Muskui būtų išmokėta iki 878 milijardų dolerių akcijomis, arba rizikuoti, kad jis paliks kompaniją, taip potencialiai sužlugdydamas jos akcijų vertę.
Valdyba ir dalis stambiųjų investuotojų laikosi pozicijos, kad tik E. Muskas gali įgyvendinti pažadus paversti „Tesla“ dirbtinio intelekto gigante, valdančia milijonus autonominių taksi ir humanoidų robotų.
Jei E. Muskas per dešimtmetį pasiektų visus nustatytus tikslus, „Tesla“ rinkos vertė turėtų išaugti iki 8,5 trilijono dolerių (tuo metu E. Muskas valdytų ketvirtadalį kompanijos). Net jei dauguma tikslų ir nebūtų pasiekti, jis vis tiek gautų dešimtis milijardų dolerių.
Daugelio investuotojų šie astronominiai skaičiai negąsdina. „Jei akcijos vertė pakils šešis kartus, o tai yra reikalavimas, aš uždirbsiu daug pinigų. Tai kodėl man turėtų rūpėti, kiek uždirbs jis, jei jis įgyvendina viziją?“ – teigė viena iš „Tesla“ investuotojų Nancy Tengler.
Tačiau kiti stambūs akcininkai ir korporatyvinio valdymo ekspertai perspėja, kad šis paketas yra milžiniška rizika. Jis pažeidžia visus gerojo valdymo principus ne tik dėl savo dydžio, bet ir dėl to, kad valdyba atvirai stato visą kompanijos ateitį ant vieno, interesų konfliktų kupino lyderio, kuris įgis nekontroliuojamą valdžią. Atsakinga valdyba, pasak jų, turėtų išlaikyti galimybę bet kada pasamdyti geriausią tuo metu rinkoje esantį vadovą.
Situaciją dar labiau aštrina tai, kad pats E. Muskas derybų metu atvirai grasino valdybai, jog skirs daugiau dėmesio kitoms savo įmonėms, „SpaceX“, „xAI“ ar „Neuralink“, jei susitarimas nebus pasiektas. O „Tesla“ valdybos pirmininkė Robyn Denholm, nuolat pabrėžia E. Musko praradimo riziką.
„Valdyba yra tapusi „superžvaigždės vadovo“ įkaite“, – konstatuoja korporatyvinio valdymo ekspertas Charlesas Elsonas. – „Manau, teisingas atsakymas jam būtų: „Geros dienos“.“
Panašias abejones išreiškė ir didieji instituciniai investuotojai, įskaitant didžiausią JAV pensijų fondą „CalPERS“ ir Norvegijos valstybinį fondą, kurie viešai pasisakė prieš tokį atlygį.
E. Musko svertas šioje kovoje – ne tik jo pažadai, bet ir pati „Tesla“ akcijų vertė. Dabartinė 1,5 trilijono dolerių kapitalizacija yra paremta ne realiais, šiuo metu net mažėjančiais elektromobilių pardavimais, o išskirtinai E. Musko pažadais apie ateities autonominius taksi ir humanoidus. Grėsmė, kad jam išėjus ši vertė subyrės, suteikia jam milžinišką galią reikalauti precedento neturinčio atlygio.
Kaip teigia Jeilio universiteto lektorius Gautamas Mukunda, E. Muskas, didžiausias „Tesla“ akcininkas, jau dabar taps pirmuoju trilijonieriumi, jei kompanija pasieks nustatytus tikslus, ir jam tikrai nereikia „antro trilijono“ iš investuotojų.
„Tai vaikinas, kuris laikydamas ginklą prie savo paties galvos sako: „Duokite man trilijoną dolerių“. Valdybos darbas nėra tiesiog linksėti galva“, – teigia G. Mukunda.
