Septynerius metus laukė „Tesla Roadster“: „OpenAI“ vadovo Samo Altmano kantrybė trūko

Po daugiau nei septynerių metų laukimo, vienas įtakingiausių technologijų pasaulio lyderių nusprendė atsiimti savo 45 000 JAV dolerių užstatą.
Apie savo sprendimą S. Altmanas pranešė socialiniame tinkle X, paskelbdamas užsakymo patvirtinimo nuotrauką.
Ironiška, kad bandant susisiekti su „Tesla“ dėl pinigų grąžinimo, sistema jam atsakė klaidos pranešimu apie neegzistuojantį adresą. „Suprantu, kad kūrimas gali užtrukti. Bet 7,5 metų – tai tikrai daug“, – rašė S. Altmanas.
Šis viešas gestas yra skaudus priminimas apie „Tesla“ pažadų nevykdymą. „Roadster“ buvo sensacingai pristatytas dar 2017 metais, žadant gamybos pradžią 2020-aisiais. Iki šiol serijinė gamyba taip ir neprasidėjo, o terminai buvo kelis kartus nukelti.
Tačiau tai nėra tik nepatenkinto kliento istorija. Tai – simbolinis momentas, pabrėžiantis augančią įtampą tarp dviejų technologijų titanų – Samo Altmano ir Elono Musko (kuris, ironiška, buvo vienas iš „OpenAI“ steigėjų).
Automobilių ir technologijų pasaulio užkulisiuose tai vertinama kaip dviejų skirtingų vizijų susidūrimas. S. Altmanas, šiuo metu vadovaujantis sparčiausiai pasaulyje progresuojančiai dirbtinio intelekto kompanijai, demonstruoja žaibišką programinės įrangos plėtrą.
Tuo tarpu E. Muskas, sutelkęs dėmesį į sudėtingus techninės įrangos projektus, nuolat susiduria su sunkumais ir didžiuliais gamybos vėlavimais.
S. Altmano sprendimas atsiimti pinigus yra tarsi tylus komentaras, parodantis, kad jo kantrybė laukti E. Musko pažadų išsipildymo baigėsi.
