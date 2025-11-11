 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Tesla Model 2“ su pilna įkrova nuvažiuos 1500 kilometrų? Ekspertai griauna internautų mitus

2025-11-11 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 07:01

Socialiniuose tinkluose plinta gandai apie tariamai slaptą „Tesla“ kuriamą „superbateriją“ aliuminio jonų pagrindu, skirtą būsimam „Model 2“.

Tesla (nuotr. Unsplash.com)

Socialiniuose tinkluose plinta gandai apie tariamai slaptą „Tesla" kuriamą „superbateriją" aliuminio jonų pagrindu, skirtą būsimam „Model 2".

0

Teigiama, kad ši technologija leis nuvažiuoti 1500 km, atlaikys 15 000 įkrovimo ciklų, bus atspari šalčiui ir kainuos mažiau nei 45 dolerius už kWh. Tačiau Vokietijos baterijų tyrimų centro „POLiS“ ir Ulmo Helmholco instituto ekspertai, išanalizavę šiuos teiginius, konstatuoja, kad jie neturi jokio realaus pagrindo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Teoriškai aliuminis atrodo kaip puiki alternatyva ličiui, nes yra vienas labiausiai paplitusių elementų žemės plutoje ir todėl gerokai pigesnis. Be to, jo jonas teoriškai gali pernešti triskart didesnį krūvį nei ličio jonas.

Tačiau čia teoriniai pranašumai ir baigiasi. Ekspertai nurodo, kad praktikoje ši technologija susiduria su fundamentaliomis problemomis.

Visų pirma, aliuminio jonų elementų įtampa yra labai maža (apie 1,2–2,5 V, palyginti su 3,7 V ličio), todėl bendras energijos tankis išlieka menkas.

Laboratorijose ličio jonų baterijos (700 Wh/kg) vis dar dvigubai lenkia aliuminio (300-350 Wh/kg).

Antra, aliuminio jonas elektrolite juda ne vienas, o suformuodamas didelį ir sunkų junginį, o tai drastiškai sulėtina jo judėjimą ir reiškia labai mažą galią. Galiausiai, dauguma dabartinių prototipų naudoja itin brangų elektrolitą aliuminio chlorido pagrindu.

Ekspertai taip pat atmeta gandus apie neįtikėtiną ilgaamžiškumą. Nors laboratorijose išties buvo pasiekta tūkstančiai įkrovimo ciklų, tai buvo padaryta automobiliams visiškai netinkamomis sąlygomis, pavyzdžiui, 180 laipsnių temperatūroje.

Ulmo universiteto profesorius Maximilianas Fichtneris dabartinius tyrimų rezultatus apibūdino kaip kuklius.

„Tesla“ nėra paskelbusi jokios oficialios informacijos šia tema, o dabartinis mokslo lygis yra šviesmečiais nutolęs nuo parametrų, minimų socialiniuose tinkluose. Visa ši situacija primena ankstesnį ažiotažą dėl autonominio vairavimo, kai lūkesčiai smarkiai pralenkė realybę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

