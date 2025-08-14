Šis serbentų padažas žiemai taps tikru atradimu: receptą užsirašykite iš karto

Receptas:
- 2 kg raudonųjų serbentų,
- 650 gr obuolių,
- 500 gr cukraus (galite dėti truputį daugiau),
- 1 v.š. druskos,
- 5 v.š. saldžios paprikos miltelių,
- 3 v.š. ‚Persilado‘ prieskonių arba petražolių,
- 3 v.š. čili paprikos miltelių (reguliuokite pagal savo skonį),
- 2 a.š. meduolių prieskonių,
- 2 a.š. maltos kalendros (milteliais) arba naudokite šviežią,
- 10 skiltelių trinto česnako,
- 2 v.š. Modenos balzaminio acto kremo.
Nuluptus ir supjaustytus skiltelėmis obuolius suberkite į didelį storadugnį puodą, užpilkite cukrumi ir virkite kol obuoliai suminkštės.
Tuomet į tą patį puodą suberkite nuplautas ir nusausintas, be šakelių uogas, suberkite druską ir virkite apie 15 minučių.
Atsargiai sublenderiuokite visą masę, suberkite visus prieskonius ir išspaustą česnaką, supilkite balzaminį actą.
Pavirę viską kelias minutes ir supilstę į iškaitintus nedidelius stiklainiukus tuoj pat užsukite steriliais dangteliais.