  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Šviežutėlis rudeniškas derlius jau džiugina: „Iki“ jo kokybę tikrina išskirtinėmis priemonėmis, o nuolaidą „įjungti“ gali kiekvienas

REKLAMA / 2025-08-20 10:14 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Vis gausėjantis rudeniškas derlius vilioja kuo dažniau mėgautis šviežiomis gėrybėmis. Šviežia, kokybiška ir už gerą kainą – trys esminiai kriterijai, kuriais daugelis vadovaujasi rinkdamiesi vaisius ir daržoves. Kad pirkėjams dėl to nereikėtų sukti galvos, „Iki“ tuo pasirūpina dar prieš gėrybėms patenkant į parduotuvių lentynas. Jos turi įveikti sudėtingą patikros sistemą, kuri apima net nuosavas mini laboratorijas ant ratų. Pasitelkiamos įvairiausios priemonės, kad pirkėjai galėtų būti ramūs dėl kokybės, rinktis iš plačios įvairovės ir šviežiems vaisiams bei daržovėms sutaupyti su išskirtinėmis nuolaidomis.

Šviežias IKI derlius

„Platus šviežių, kokybiškų vaisių, daržovių ir uogų asortimentas – vienas iš neabejotinų „Iki“ pranašumų, kuris pelno dideles pirkėjų simpatijas. Kasdien daugybė mūsų darbuotojų visoje šalyje rūpinasi, kad „Iki“ parduotuves pasiektų tik tos gėrybės, kurios atitinka iškeltus aukštus reikalavimus. Jie išsiskiria griežtumu – kiekviename žingsnyje nuo lauko, šiltnamio iki parduotuvės lentynos mes teikiame pirmenybę šviežumui“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

Artėjant rudeniui, „Iki“ lentynas spalvina dar daugiau įvairovės. Pūpso kalnai lietuviškos virtuvės karalienių bulvių, daugelio mėgstamų morkų, iš vietos ūkių keliauja švieži kopūstai, porai, burokai, taip pat tikras pastarojo meto rudens simbolis – oranžiniai moliūgai. Ir akį, ir gomurį džiugina saulėgrąžų galvos, o egzotikos troškulį numalšina tokie madingi sezoniniai vaisiai kaip kaktusinės figos. „Iki“ turi vieną plačiausių vaisių ir daržovių asortimentų Lietuvoje, todėl ši kategorija sulaukia ypatingo rūpesčio.

Visas šviežumo kelias „Iki“ apima ne tik 3 lygių patikrą, bet prasideda dar net gėrybėms nesunokus – renkantis patikimus tiekėjus, su kuriais suderinami kokybės parametrai.

„Glaudžiai bendradarbiaujame su ilgametę patirtį turinčiais Lietuvos augintojais, kurie augina „Iki“ pirkėjų mėgstamas ir vertinamas vaisių bei daržovių rūšis. Pavyzdžiui, pagal mūsų užsakymą auginama daug skirtingų rūšių „IKI Ūkis“ pomidorų, kad kiekvienas atrastų tinkamiausią sau. Pirkėjai taip pat jau įpratę būtent pas mus ieškoti pirmųjų naujo sezoninio derliaus gėrybių, kurios juos pasiekia vos sunokusios. Tokią lyderystę vaisių ir daržovių prekyboje kuriame rūpindamiesi tiek pasiūlos įvairove, tiek laikydami aukštai iškeltą kartelę kokybei“, – sako G. Kitovė.

Siekiant maksimalaus šviežumo, dedama daug pastangų, kad gėrybės gyventojų stalus pasiektų kuo greičiau. Tačiau dėl to „Iki“ nedaro jokių nuolaidų kokybei. Tinklas dirba tik su patikimais partneriais, bet net ir tuomet nė viena šviežių vaisių ir daržovių partija į lentynas parduotuvėse nepatenka nepraėjusi griežto patikrinimo.

Išskirtinį „Iki“ dėmesį kokybei įrodo tinklo jau daug metų įgyvendinama 3 lygių šviežumo patikra, kuri vienoda visiems – ir šviežiam lietuviškam derliui, ir egzotinėms gėrybėms.

„Iki“ mini laboratorijoje tikrinama net vaisių spalva

Iš tiekėjų rankų šviežios gėrybės keliauja ne į sandėlius ar į parduotuves, o visų pirma – į mini laboratoriją ant ratų, kuri įkurta priėmimo skyriuje.

„Investicijos į tokią technologiją bemat pasiteisino, nes tai mums padeda užtikrinti, kad kiekvienas vaisius ar daržovė, kurią tiekėjai pristato į „Iki“, atitiktų patvirtintus konkrečius kokybės rodiklius. Laboratorijoje atliekame pačius įvairiausius tyrimus: tikriname vaisių tvirtumą, cukraus koncentraciją, sulčių kiekį, netgi žiūrime, ar spalva atitinka nustatytus kriterijus. Kiekvienai partijai atliekamas ir juslinių savybių patikrinimas. Tad šviežumu ir kokybe rūpinamės 360 laipsnių kampu“, – sako Aldona Čepulis, prekybos tinklo „Iki“ kokybės vadovė.

Šį darbą atsakingai atlieka profesionalai, kurie nuolat gilina savo žinias ir kompetencijas. Priėmimo ir kokybės kontrolės skyriaus darbuotojams kartą per mėnesį vedami mokymai, suteikiantys žinių apie skirtingus vaisius ir daržoves: suteikiama papildomų žinių apie augalo savybes, rūšis, ligas, augimo defektus. Kartą per metus darbuotojai vyksta mokytis ir į „Rewe“ organizuojamus mokymus.

Kas tinka bananui, netiks uogoms: trijų temperatūrų lygių sandėliai

„Mūms svarbu pirkėjams pasiūlyti kuo šviežesnes gėrybes, todėl vaisiai ir daržovės sandėliuose neužsiguli, ten laikomi minimalų laikotarpį. Tačiau net jeigu laikomi ir tik trumpą laiką, reikalinga sandėliuose užtikrinti idealias sąlygas, kurios skirtingoms rūšims skiriasi“, – pabrėžia A. Čepulis.

„Iki“ turi net trijų temperatūrų lygių sandėlius. Uogoms, salotoms reikalinga temperatūra iki 6 laipsnių, vaisiams – 6–10 °C, o, pavyzdžiui, bananams – virš 10-ies. Kiekviena šviežių vaisių ir daržovių rūšis keliauja ten, kur ją laikyti yra optimaliausia. Be to, sandėliuose palaikoma ir reikalinga drėgmė, atliekama laikymo ir kokybės kontrolė.

Nuolatinė kontrolė ir parduotuvių lentynose

Šviežių vaisių, daržovių kokybės priežiūra nesibaigia sulig laboratorija ir tinkamu sandėliavimu. Pirminius patikros etapus įveikę ir į „Iki“ parduotuves patekę vaisiai bei daržovės toliau būna prižiūrimi.

A. Čepulis pasakoja, kad parduotuvių darbuotojai reguliariai patikrina, ar vaisiai ir daržovės parduotuvėje tebeatitinka reikalavimus aukščiausiai kokybei ir šviežumui. Juos kelis kartus per dieną apžiūri, perrenka, papildo šviežiais. 

Žingsniuokit – ir „Iki“ sutaupykit net 20 proc. vaisiams ir daržovėms

„Iki“ nori prisidėti prie sveikesnių įpročių formavimo ir į šią užduotį žvelgia įvairiapusiškai. Ne tik rūpinasi plačia kokybiškų šviežių vaisių bei daržovių įvairove, bet ir skatina pajudėti bei už tai gauti išskirtinių nuolaidų.

„Jau daug metų tūkstančius žmonių suburiame į įvairiose Lietuvos vietose vykstančias nuotaikingas „Iki“ ėjimo varžybas. Bet žingsniuoti kviečiame ne tik per renginius. Visi mūsų klientai, kurie, naudodamiesi programėle „Walk15“, nueina 20 tūkst. žingsnių, gali juos iškeisti į 20 proc. nuolaidą vaisiams ir daržovėms bet kurioje „Iki“ parduotuvėje“, – pažymi G. Kitovė.

G. Kitovė primena, kad visais geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

