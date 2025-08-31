Pasakė, ar iš tikrųjų reikia augalus uždengti žiemai: įsidėmėkite

Įprasta matyti sodininkus, kurie pasirūpina plėvele, audiniu ar mulčiu, kad jų augalai lengviau ištvertų šalčius. Tačiau kyla klausimas – ar tokia apsauga būtina visiems augalams? O galbūt kartais užtenka pasitikėti gamtos suteikta apsauga?
Taigi, yra verta žinoti, kada augalus verta pridengti, o kada tai tik papildomas, nebūtinai reikalingas darbas.
Kada verta apsaugoti ir uždengti augalus?
Uždengus augalą audiniu ar plėvele, suformuojama lyg švelni apsauga, kuri sulaiko šilumą nuo dirvožemio ir padeda išvengti augalų žūties nukritus temperatūroms, rašoma yardandgarden.edu.com.
Panašiai ir buitinės medžiagos (senos antklodės, patalynės) gali sukurti šiltesnę mikroaplinką, bet būtina užtikrinti, kad danga nesiliestų prie pat lapų – jie gali sušalti ar supūti.
Kai orai greitai keičiasi, pavyzdžiui, netikėtai užklumpa šalnos, augalų šaknys gali nukentėti nuo drėgmės trūkumo. Jei aplink šaknis uždengsite žemę mulčiu, jis padės išlaikyti daugiau šilumos ir sulaikys drėgmę, kad augalai lengviau ištvertų tokius svyravimus.
Ypač jautrūs krūmai ir jauni ūgliai dažnai nukenčia nuo stipraus vėjo ar ant šakų susikaupusio sniego. Uždengus juos specialia žiemine danga, pavyzdžiui, džiuto audiniu ar tam skirta medžiaga, šakos bus apsaugotos ir išliks nepažeistos.
Kaip tinkamai uždengti augalus?
Medžiagos pasirinkimas – audiniai ir sluoksniai. Optimaliausi yra peršviečiami, lengvi audiniai, leidžiantys prasiskverbti šviesai bei drėgmei, bet sulaikantys šaltesnį orą.
Svarbu, kad danga nesiliestų prie lapų – vėjas tiesiog išsklaidys šilumą ar suformuos kondensatą. Tad naudokite pvz., metalinius lankus, kuolus arba kurkite „kupolą“ virš augalo ir tik tada uždenkite.
Augalus geriausia uždengti dar prieš prasidedant šalnoms – taip po danga išsaugoma šiluma, susikaupusi per dieną.
Tačiau kai temperatūra vėl pakyla virš nulio, dangą reikia nuimti, nes kitaip augalai gali perkaisti arba nukentėti nuo susikaupusios drėgmės.
Ar visus augalus reikia dengti?
Vis tik, daugumai medžių, daugiamečių gėlių ar šaltį pakeliančių augalų papildoma apsauga nereikalinga – jie sėkmingai peržiemoja patys. Tačiau verta tuo pasirūpinti:
- jauniems ar silpnesniems augalams;
- vazonuose augantiems, nes jų šaknys neturi žemės suteikiamos šilumos;
- augalams, augantiems klimato zonoje ties atsparumo riba.
Apsauga žiemai reikalinga ne visiems ir ne visada. Kai augalas neturi atsparumo šalčiui, yra jaunas, silpnas arba augintas vazonuose, tinkamai parinktas uždengimas gali suteikti daugiau šilumos ir išgelbėti jį. Tai geriausia daryti su lengvu audiniu ir paprasta konstrukcija – uždengti vakare, nuimti ryte.
Tačiau nereikia persistengti: visų sodo augalų uždengimas gali būti nereikalingas arba net pakenkti augalams. Leiskite gamtai – sniegui ir natūraliai šilumai – atlikti savo darbą, o jūs rūpinkitės tik tiek, kiek reikia.
