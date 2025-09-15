Sinoptikai įspėja: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 12 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vakarinėje dalyje, vietomis, iki 41 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 18–20, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 17–19 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!