Alytuje susirinkę krepšinio fanai to pamatyti tikrai nesitikėjo: jiems šaukė „Gėda!“

Ištikimiausi krepšinio fanai, Alytuje susirinkę šį penktadienio vakarą, nuostabos neslėpė dar prieš prasidedant rungtynėms.
Prieš 7-ąsias ir jau paskutines iki Europos čempionato Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines rungtynes, žiūrovai matyt tikėjosi išgirsti dainuojantį ką nors įkvepiantį. Žinomą scenos atlikėją, o gal kylančią Alytaus žvaigždę.
Deja, deja… Vietoje to Alytaus Sporto ir rekreacijos centre, pačiupęs mikrofoną į rankas, krepšininkus paskutinei kovai užvesti stengėsi siaubingai pro šalį traukiantis, tačiau visas jėgas nuoširdžiai atiduodantis, dar nematytas scenos veidas. Negana to, jis dainavo a cappella – be jokio instrumento ar fonogramos, kuri būtų užgožusi jo (ne)talentą!
Žinoma, prasidėjusios rungtynės sirgalius ir vėl nuteikė tinkamai – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ir toliau demonstravo meistrišką lygį, kurį matėme visų kontrolinių rungtynių metu.
Tačiau, atėjus ilgajai pertraukai, visi tie, kurie liko savo vietose, ir vėl buvo pritrenkti. Palyginus su tuo, kas įvyko tuo metu, net ir prastas atlikėjo pasirodymas prieš rungtynes nebeatrodė toks blogas!
Antrą kartą krepšinio fanus pribloškė žaidimas, kurio metu krepšinio aikštelėje pasirodė du dalyviai: vaikas ir suaugęs. Svarbiausia vaiko užduotis buvo pelnyti tris taiklius metimus „iš po krepšio“. Deja, šis vaizdas žiūrovus vis priversdavo krūptelėti, nes tris kartus į krepšį pataikyti bandęs vaikas vis būdavo sustabdomas suaugusiojo – pastarasis be jokios gėdos blokavo visus jo metimus! Kur matyta, kad vyresnis nesuteiktų progos vaikui laimėti?
Viena laimė, kad dovanos – dviratuko – vaikas visgi sulaukė. O ir pats labai nesupyko. Tačiau ką būtų galima pasakyti apie tokį suaugusiojo elgesį? Ir kodėl rungtynių pradžia buvo tokia keista? Galiausiai, kas nutiko, kad Alytuje visų pertraukų metu dėjosi tokie keisti dalykai?
Pasirodo, kad tiek atlikėjo, tiek ir vieno iš žaidimo dalyvių vietą specialiai užėmė tie, kuriems įprasta audrinti emocijas, priversti gūžčioti pečiais ar skardžiai juoktis. Juk jie – puikiai Lietuvoje žinomi komikai!
Kiek žinoma, darbo jie nepakeitė. Vis dar yra juokingi, tikėtina, kad niekam nieko neskolingi, ir su niekuo nesusipykę. Nebuvo čia ir lažybos, vaikystės svajonės išpildymas, nuodėmių išpirkimas ar būdas nemokamai patekti į rungtynes.
Ne, šiuos komikų sukeltus įvykius užfiksavę sirgaliai tapo liudininkais visai kito svarbaus ir net truputį istorinio įvykio!
Tai buvo į Lietuvą jau greitai atkeliausiančio, visame pasaulyje populiaraus ir be jokios konkurencijos paties juokingiausio projekto „Impractical Jokers“ (liet. „Niekdariai“) filmavimo akimirkos! Jo metu keturi draugai nuolatos varžosi tarpusavyje. Viešumoje jiems tenka atlikti pačias įvairiausias užduotis – nuo juokingų ir absurdiškų iki tiesiog beprotiškų ar net skandalingų. O tas, kuriam pasiseka mažiausiai, privalo atlikti labai nemalonią bausmę – galutinį gėdingą uždavinį, kuris gali būti didelis viešas spektaklis, juokingas susitikimas akis į akį, bjaurus pažeminimas ar būtent tai, ką krepšinio sirgaliai išvydo šį vakarą.
Tai – priežastis, dėl kurios Viktoras Balykov uždainavo, o Antanas Sadauskas žaidimo metu blokavo visus vaiko metimus. Savo noru jie nė už ką nebūtų taip pasielgę… Tačiau „Niekdarių“ taisyklės nepakeičiamos!
O kokie dar nuotykiai laukia kylančių Lietuvos komikų pasaulio žvaigždžių – Marko Žukausko, Simano Žurausko, V. Balykov ir A. Sadausko – išvysime jau nuo netrukus.
„Niekdariai“ – jau greitai per TV3!
