Nijolė Pareigytė pranešė netikėtą žinią

Socialiniame tinkle „Facebook“ N. Pareigytė paviešino vaizdo įrašą, kuriame kreipėsi į gerbėjus.
Nijolė Pareigytė kreipėsi į gerbėjus
Jame moteris atskleidė, kad kartu su bičiule planuoja kurti tinklalaidę.
„Mes su Rosita labai smagiai vaibinome per „Ūkininkai ieško meilės“, tikriausiai pastebėjote, kas žiūrėjote, buvo labai smagu. Aš pagalvojau, kad labai norėčiau kažkokią laidelę turėti, podcastą. Net nežinau, kas yra podcastas iš tikrųjų. Dar nežinome, kaip darysime, bet turime didžiulį norą ir, žinoma, turime, ką papasakoti.
Ir vieną dieną man skambina Rosita ir sako: Nijoliukai, senstame – jauniklės užima mūsų pozicijas. Taigi, nusprendėme padaryti podcastą. Mūsų pirmoji šiandienos tema – plastinė chirurgija“, – atskleidė N. Pareigytė.
Tiesa, judvi susidūrė su problema, dėl kurios kreipėsi į gerbėjus – Nijolė ir Rosita prašo padėti sugalvoti pavadinimą judviejų tinklalaidei.
„Prašom pagalbos, sugalvokite mums pavadinimą. „Liolikas bolikas“ netinka, „Pelkių vandos “ irgi gal ne! Tam žmogui, kurio pasiūlytą pavadinimą pasirinksime, ką nors duosim! Startuojam nuo šiandien su nauja tinklalaide, tik dar neaišku apie ką, bet kad bus daug juoko, tai tikrai“, – pridūrė N. Pareigytė.
