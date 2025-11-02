 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
18
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nijolė Pareigytė pranešė netikėtą žinią

2025-11-02 09:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 09:09

Televizijos laidų ir renginių vedėja Nijolė Pareigytė pranešė netikėtą žinią – moteris su savo bičiule, legendinės grupės „Yunior“ lydere Rosita Paulauskaite planuoja nerti į naują veiklą.

Televizijos laidų ir renginių vedėja Nijolė Pareigytė pranešė netikėtą žinią – moteris su savo bičiule, legendinės grupės „Yunior“ lydere Rosita Paulauskaite planuoja nerti į naują veiklą.

REKLAMA
18

Socialiniame tinkle „Facebook“ N. Pareigytė paviešino vaizdo įrašą, kuriame kreipėsi į gerbėjus.

Nijolė Pareigytė kreipėsi į gerbėjus

Jame moteris atskleidė, kad kartu su bičiule planuoja kurti tinklalaidę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes su Rosita labai smagiai vaibinome per „Ūkininkai ieško meilės“, tikriausiai pastebėjote, kas žiūrėjote, buvo labai smagu. Aš pagalvojau, kad labai norėčiau kažkokią laidelę turėti, podcastą. Net nežinau, kas yra podcastas iš tikrųjų. Dar nežinome, kaip darysime, bet turime didžiulį norą ir, žinoma, turime, ką papasakoti.

REKLAMA
REKLAMA

Ir vieną dieną man skambina Rosita ir sako: Nijoliukai, senstame – jauniklės užima mūsų pozicijas. Taigi, nusprendėme padaryti podcastą. Mūsų pirmoji šiandienos tema – plastinė chirurgija“, – atskleidė N. Pareigytė.

REKLAMA

Tiesa, judvi susidūrė su problema, dėl kurios kreipėsi į gerbėjus – Nijolė ir Rosita prašo padėti sugalvoti pavadinimą judviejų tinklalaidei.

„Prašom pagalbos, sugalvokite mums pavadinimą. „Liolikas bolikas“ netinka, „Pelkių vandos “ irgi gal ne! Tam žmogui, kurio pasiūlytą pavadinimą pasirinksime, ką nors duosim! Startuojam nuo šiandien su nauja tinklalaide, tik dar neaišku apie ką, bet kad bus daug juoko, tai tikrai“, – pridūrė N. Pareigytė.

 

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Legendos...apie balta buliuka.....
Legendos...apie balta buliuka.....
2025-11-02 10:14
Legendine grupe "Yunior"!Vo blt:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!Pulsiu prziureti visus imanomus zodynus,kur minimi zodziai ,legenda,legendinis!Lietuva apskritai legendu salis,nuo Jurates ir Kastycio,Neringos,Egles zalciu karalienes iki.......legendiniu Radzi,"Yunior",Cicino,Grigaicio,kunigaikscio Vilgaudo(Urniezius),Sustausko,na ir finally......Remigijus Didysis(tas kur su Vegele bus prezidentais).
Atsakyti
O
O
2025-11-02 11:09
"Pažvenk iš nieko"!
Atsakyti
VEJAI
VEJAI
2025-11-02 09:58
Siulau pavadinima-"Vargas del......". Palikime ziurovems(vyrai neziures,TIKRAI!)vietos fantazijai:D.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų