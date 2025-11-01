Nijolė Pareigytė atsivėrė apie įgyvendintą seną svajonę: „Labai patiko, bet baisiai brangu“

Naujienų portalui tv3.lt Nijolė atvirai papasakojo apie įspūdžius, kelionės išlaidas ir Islandijos grožį, kuris, anot jos, primena tiksinčią bombą.
„Islandija – svajonių šalis“
„Aš ten turėjau renginį, važiavau dirbti – tai buvo darbinės atostogos. Kadangi Islandiją visada norėjau ir svajojau aplankyti, labai apsidžiaugiau gavusi pasiūlymą. Susiplanavome mini atostogas, nes skrydis netrumpas ir gana sudėtingas. Taip gavosi, kad pakeliavome po pačią salą.“
Atlikėja neslepia, kad gamta jai paliko didžiausią įspūdį.
„Labai patiko. Gamta – unikali. Niekur tokios nesu mačiusi“, – kalbėjo N. Pareigytė-Rukaitienė.
Atlikėja sako, kad matytas Islandijos kraštovaizdis iš tiesų ją labai pribloškė:
„Kai važiuoji ir matai, kad dūmai rūksta iš po žemės, žinai, jog pilna vulkanų, kurie išsiveržia, o visur juodas smėlis – supranti, kad ugnikalnis jau buvo išsiveržęs. Šita sala yra tarsi tiksinti bomba. Gal momentais šiek tiek nejauku, bet visi ten gyvena, o turistų – daugybė.“
Paklausta, kas labiausiai įstrigo, ji nesvarstydama kartoja:
„Gamta, gamta, gamta. Tokios nėra niekur kitur. Kalnai – visai kitokie nei Italijoje, Šveicarijoje ar Amerikoje. Labai keista, kad nėra medžių, bet būtent tai ir žavi. Visi, kurie važiuoja, važiuoja dėl gamtos.“
Kelionė ne iš pigiųjų
Nijolė neslepia – kelionė pareikalavo nemažai išlaidų.
„Baisiai brangu. Lyginome šalis, kur esame keliavę – tikriausiai tai viena brangiausių šalių. Šveicarija ar Norvegija irgi brangios, bet, palyginus, Islandijoje viskas dar brangiau“, – sako dainininkė.
„Jei norėjome pavakarieniauti Reikjavike, keturiese sumokėdavome apie 500–600 eurų. Pietūs – apie 300. Ir iš tiesų nieko per daug ten nėra. Parduotuvėse kainos taip pat kosminės – pusryčiams apsipirkę už 80 eurų viską suvalgėme tą pačią dieną“, – pasakoja ji.
„Norėtume sugrįžti vasarą“
„Yra šalių, į kurias norisi sugrįžti, ir tokių, į kurias – ne. Islandija – ta, kur norėtųsi dar kartą nuvykti. Tik vasarą, kai ilgesnės dienos ir galima pamatyti daugiau“, – sako dainininkė.
„Islandijoje yra dar labai daug objektų, kurių nespėjome aplankyti. Ten reikia laiko – kiekvieną dieną gali sėsti į automobilį ir važinėti visur. Ten daug apžvalgos aikštelių, žymių krioklių, nuorodų ir parkingų, kad galėtum pamatyti viską“, – pasakoja N. Pareigytė-Rukaitienė.
„Mes labai pasiruošėme – pirkome specialią avalynę, termo rūbus, tarsi slidinėti išsiruošėme. Šiaip oro nėra blogo – tik prasta apranga“, – šyptelėjo ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!