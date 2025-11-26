Netikėta žinia: Andrius Tapinas – naujasis Vilniaus „Žalgirio“ prezidentas

Apie tai vyras informavo savo auditoriją feisbuke:
„Šiandien apsisprendžiau priimti Tado Burgailos ir Mindaugo Kasperūno pasiūlymą tapti Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubo prezidentu.
Artimiausiame dalininkų susirinkime pristatysiu savo viziją ir, tikiuosi, dalininkai ja patikės.
Matant, kiek aktyviai įsitraukiau į „Žalgirio“ reikalus, atrodytų, jog labai lengvas sprendimas, bet iš tikro daug svarsčiau. Prisidėti iš šono – smagu, pareigos klube – rimta atsakomybė. Bet kaip tu gali atsisakyti tokio iššūkio – prisidėti prie naujos kartos futbolo klubo kūrimo, pamėginti sugrąžinti jaudulio jausmą į miestą per rungtynių dieną?
Du esminiai dalykai – klubo prezidentas yra neatlygintinos pareigos, prezidentas atsakingas už rinkodarą, reprezentaciją, žiūrovų ir rėmėjų pritraukimą. Klubui tiesiogiai vadovauja direktorius, komandą komplektuoja sporto direktorius. Aiški ir vakarietiška struktūra.
Apie viziją papasakosiu plačiau ir vėliau, kai ją patvirtins dalininkai, vienas principas aiškus – atvirai kalbėti apie geras ir blogas naujienas.
Nes blogų naujienų yra ir bus. „Žalgirį“ paliko du pagrindinės sudėties žaidėjai. „Žalgiris“ jiems pateikė smarkiai pagerintus pasiūlymus, jie pasirinko kitą kryptį. Taip futbole nutinka – agentai, vilionės, ambicijos, klubo praeities šleifas.
Skiriasi tik tai, kaip jie palieka klubą. Vienas paskambino sporto direktoriui, paaiškino situaciją, padėkojo už pasiūlymą. Profesionaliai ir gražiai atsisveikino.
Kitas žaidėjas, kuris prisiekinėjo ištikimybę klubui ir pasakojo, koks yra dėkingas naujajam „Žalgirio“ treneriui už pasitikėjimą ir reanimuotą karjerą, tiesiog dingo. Nei atsisveikino, nei paskyrė dvi minutes paskambinti žmogiškai padėkoti ir paaiškinti, kad keliauja kitur. Visi būtų supratę. O jis tiesiog išsliūkino. Bet visi savo kelią renkasi patys.
Bet daug svarbiau geros naujienos, kurių bus daug. Komandą komplektuoja naujasis sporto direktorius Giedrius Klevinskas. Jis turi patirties, šaltą galvą ir kantrybės. Tuoj pamatysit.
Per Pietų IV sezono uždarymą vienas Žalgirio fanas man pasakė – „mus tiek metų maitino pažadais, kad neskubam tikėti, ką sako nauji žmonės“.
„Ir teisingai darot“ – atsakiau. Viską matuosim darbais. Po vieną įgyvendintą pažadą“, – feisbuke dėstė A. Tapinas.
