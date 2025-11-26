 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
27
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Netikėta žinia: Andrius Tapinas – naujasis Vilniaus „Žalgirio“ prezidentas

2025-11-26 10:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 10:59

Visuomenininkas Andrius Tapinas pranešė, jog nuo šiol eis Vilniaus „Žalgirio“ prezidento pareigas.

Andrius Tapinas ir Tadas Burgaila (nuotr. fkzalgiris.lt)

Visuomenininkas Andrius Tapinas pranešė, jog nuo šiol eis Vilniaus „Žalgirio“ prezidento pareigas.

REKLAMA
27

Apie tai vyras informavo savo auditoriją feisbuke:

„Šiandien apsisprendžiau priimti Tado Burgailos ir Mindaugo Kasperūno pasiūlymą tapti Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubo prezidentu.

Artimiausiame dalininkų susirinkime pristatysiu savo viziją ir, tikiuosi, dalininkai ja patikės.

Matant, kiek aktyviai įsitraukiau į „Žalgirio“ reikalus, atrodytų, jog labai lengvas sprendimas, bet iš tikro daug svarsčiau. Prisidėti iš šono – smagu, pareigos klube – rimta atsakomybė.  Bet kaip tu gali atsisakyti tokio iššūkio – prisidėti prie naujos kartos futbolo klubo kūrimo, pamėginti sugrąžinti jaudulio jausmą į miestą per rungtynių dieną?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Du esminiai dalykai – klubo prezidentas yra neatlygintinos pareigos, prezidentas atsakingas už rinkodarą, reprezentaciją, žiūrovų ir rėmėjų pritraukimą. Klubui tiesiogiai vadovauja direktorius, komandą komplektuoja sporto direktorius. Aiški ir vakarietiška struktūra.

REKLAMA
REKLAMA

Apie viziją papasakosiu plačiau ir vėliau, kai ją patvirtins dalininkai, vienas principas aiškus – atvirai kalbėti apie geras ir blogas naujienas.

REKLAMA

Nes blogų naujienų yra ir bus. „Žalgirį“ paliko du pagrindinės sudėties žaidėjai. „Žalgiris“ jiems pateikė smarkiai pagerintus pasiūlymus, jie pasirinko kitą kryptį. Taip futbole nutinka – agentai, vilionės, ambicijos, klubo praeities šleifas.

Skiriasi tik tai, kaip jie palieka klubą. Vienas paskambino sporto direktoriui, paaiškino situaciją, padėkojo už pasiūlymą. Profesionaliai ir gražiai atsisveikino.

REKLAMA
REKLAMA

Kitas žaidėjas, kuris prisiekinėjo ištikimybę klubui ir pasakojo, koks yra dėkingas naujajam „Žalgirio“ treneriui už pasitikėjimą ir reanimuotą karjerą, tiesiog dingo. Nei atsisveikino, nei paskyrė dvi minutes paskambinti žmogiškai padėkoti ir paaiškinti, kad keliauja kitur. Visi būtų supratę. O jis tiesiog išsliūkino. Bet visi savo kelią renkasi patys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bet daug svarbiau geros naujienos, kurių bus daug.  Komandą komplektuoja naujasis sporto direktorius Giedrius Klevinskas. Jis turi patirties, šaltą galvą ir kantrybės. Tuoj pamatysit.

Per Pietų IV sezono uždarymą vienas Žalgirio fanas man pasakė – „mus tiek metų maitino pažadais, kad neskubam tikėti, ką sako nauji žmonės“.

„Ir teisingai darot“ – atsakiau. Viską matuosim darbais. Po vieną įgyvendintą pažadą“, – feisbuke dėstė A. Tapinas.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Andrius Tapinas ir Tadas Burgaila (nuotr. fkzalgiris.lt)
Žingsnis į naują erą: pasiektas susitarimas dėl „Žalgirio“ dalių įsigijimo (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Artistas
Artistas
2025-11-26 11:11
Na jei šis pi...rastas naujausi prezidentas ,,tai Žalgiris man daugiau ne komanda
Atsakyti
Cha cha cha
Cha cha cha
2025-11-26 11:57
Mes Lietuvoje turime jau du prezidentus, kurie už nieką neatsako, Nuosėda ir Tapkiną
Atsakyti
BMW vairuotojas
BMW vairuotojas
2025-11-26 11:39
Štai ir viskas. Pabaiga geriausiai futbolo komandai. Tik guodžia vienas dalykas - blogiau jau nebus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (27)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų