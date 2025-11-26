 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Motiejus Burba iš Vilniaus „Žalgirio“ keliasi į „Kauno Žalgirį“

2025-11-26 09:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 09:41

Motiejaus Burbos etapas Vilniuje baigėsi – 22 metų futbolininkas priėmė sprendimą atstovauti „Kauno Žalgiriui“.

Motiejus Burba | Elvio Žaidario nuotr.

0

Nuo 2020-ųjų „Žalgirio“ pagrindinės komandos nariu buvusio M. Burbos sutartis su Vilniaus klubu galiojo iki šių metų pabaigos.

„Tikrai stengėmės ir labai norėjome Motiejų išlaikyti komandoje, pasiūlėme naują kontraktą. Apmaudu, tačiau susitarti nepavyko – žaidėjas nutarė priimti kito klubo pasiūlymą“, – sakė „Žalgirio“ sporto direktorius Giedrius Klevinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norėčiau padėkoti visiems žmonėms „Žalgiryje“ – nuo pat akademijos ir iki pat pagrindinės komandos. Širdingai dėkoju fanams ir ypač „Pietų 4“ už palaikymą visus metus, praleistus komandoje. Džiaugiuosi turėjęs galimybę šiame klube užaugti kaip žaidėjas ir žmogus. Šis klubas visą laiką turės vietą mano širdyje“, – atsisveikindamas rašė M. Burba.

M. Burba futbolininko karjerą pradėjo sostinėje, kelerius metus praleido ir „Žalgirio“ akademijoje, vėliau išvyko į Angliją.

2020-ųjų pradžioje M. Burba pasirašė sutartį su „Žalgiriu“. Nuo to laiko jis pagrindinėje komandoje sužaidė 39 rungtynes.

2021, 2023 ir 2024 m. sezonus atakuojantis saugas nuomos pagrindais praleido kitose A lygos komandose – „Nevėžyje“, „Džiuge“ ir „Sūduvoje“.

Rezultatyviausias jam „Žalgiryje“ buvo šių metų sezonas – per 18 rungtynių A lygoje jis įmušė 4 įvarčius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Po sėkmingos sezono pabaigos M. Burba buvo pirmą kartą pakviestas ir debiutavo Lietuvos vyrų rinktinėje.

Sveiki, „Kauno Žalgirio“ fanai! Esu labai laimingas gavęs šią galimybę prisijungti prie klubo. Tikiuosi, kad prisidėsiu prie pergalių ir tolimesnio klubo augimo“, – sakė Lietuvos aukščiausioje lygoje vos 16-os debiutavęs saugas.

Nors M.Burbai tik 22-eji metai, jo sąskaitoje „A lygoje“ jau daugiau nei 130 sužaistų rungtynių, 12 įvarčių ir 11 rezultatyvių perdavimų.

