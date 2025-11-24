 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Malinausko šeima patyrė išpuolį – sureagavo ir Tapinas: „Atakos – padugnių lygio“

2025-11-24 10:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 10:34

Visuomenininkas, žurnalistas ir buvęs premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas savaitgalį pranešė apie skaudų incidentą, kad jo šeima – vaikai ir tėvai buvo užpulti. Jis griežtai pažymėjo, kad už visą tai atsakingiems asmenims teks atsakyti ir teigia kovosiantis iki galo. Į šią situaciją sureagavo ir visuomenininkas Andrius Tapinas.

Skirmantas Malinauskas ir Andrius Tapinas (tv3.lt koliažas)

Visuomenininkas, žurnalistas ir buvęs premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas savaitgalį pranešė apie skaudų incidentą, kad jo šeima – vaikai ir tėvai buvo užpulti. Jis griežtai pažymėjo, kad už visą tai atsakingiems asmenims teks atsakyti ir teigia kovosiantis iki galo. Į šią situaciją sureagavo ir visuomenininkas Andrius Tapinas.

REKLAMA
12

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vakar S. Malinauskas savo socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu apie tai, kad jo artimiausiems žmonėms teko nukentėti nuo piktų, šmeižiančių asmenų.

REKLAMA
REKLAMA

„Tiek mano tėvai, tiek mano vaikai buvo užsipulti padugnių, dėl kurių veiksmų prokuratūra jau pradėjo ikiteisminį tyrimą. Vos išgirdęs apie ikitesiminį tyrimą Raimondas Šimaitis ištrynė šlykštų savo šmeižtą apie mane ir mano tėvą, tačiau jo pagrindu sukurpti bei išplatinti komentarai vis dar prieinami internete.

REKLAMA

Vieną melą išsigimėlio bičiuliai papildė kitais savo melais ir ėmė pulti mano vaikus. Už visa tai dabar teks atsakyti. Jei kam nors kilo klausimų, kiek žemai gali kristi Tratas, Gorienė, Kiguolis, Klivečka, Paplauskas ir kita Šimaičio šutvė, pažiūrėkite epizodą ir taps aišku, kad jiems jokio dugno nėra.

Dirba ne tik policija ir prokuratūra, paruošti civiliniai ieškiniai. Negalėdamas apsiginti pats ir apginti savo šeimos, aš negalėsiu padėti ir kitiems. Tai kova, kurią laimėti privalau. Jums primenu – paspaustas čia ir Youtube nereiškia, kad jums ši situacija patinka. Tiesiog tai leidžia šį epizodą pamatyti daugiau žmonių. Dėkui už pagalbą!“ – rašo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Sureagavo ir Tapinas

Šiai situacijai neliko abejingas ir A. Tapinas, kuris, pasidalinęs S. Malinausko istorija, linkėjo jam kantrybės, pasiryžimo, stiprių nervų ir gerų advokatų.

„Atakos prieš šeimą, tėvus ir vaikus – padugnių lygio, bet pastaruoju metu plačiai taikomos ir, atrodė, nebaudžiamos.

Bet maestro ir kompanija jau mėnuo kaip verkia, kaip juos nuskriaudė teismas ir antstoliai. Apie Orlausko bandymus išsisukti nuo paneigimo parašysiu atskirai. Vadinasi, precedentas yra, reikia tik pasiryžimo, kantrybės, nervų ir gerų advokatų.

Skirmantas Malinauskas visa tai turi ir labai tikiuosi, kad jo teisinės gynybos kelias esant precedentui bus šiek tiek lengvesnis, ir apie jo šeimą ir jį melavę ir šmeižę žmonės galės vėl ieškoti būdų, kaip susimokėti neturtinei žalai. Sėkmės ir kantrybės, Skirmantai“, – rašo A. Tapinas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Elitinės
Elitinės
2025-11-24 10:42
Padugnės kalba apie padugnių lygių sistemą ;)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų