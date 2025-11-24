Malinausko šeima patyrė išpuolį – sureagavo ir Tapinas: „Atakos – padugnių lygio“

Vakar S. Malinauskas savo socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu apie tai, kad jo artimiausiems žmonėms teko nukentėti nuo piktų, šmeižiančių asmenų.
„Tiek mano tėvai, tiek mano vaikai buvo užsipulti padugnių, dėl kurių veiksmų prokuratūra jau pradėjo ikiteisminį tyrimą. Vos išgirdęs apie ikitesiminį tyrimą Raimondas Šimaitis ištrynė šlykštų savo šmeižtą apie mane ir mano tėvą, tačiau jo pagrindu sukurpti bei išplatinti komentarai vis dar prieinami internete.
Vieną melą išsigimėlio bičiuliai papildė kitais savo melais ir ėmė pulti mano vaikus. Už visa tai dabar teks atsakyti. Jei kam nors kilo klausimų, kiek žemai gali kristi Tratas, Gorienė, Kiguolis, Klivečka, Paplauskas ir kita Šimaičio šutvė, pažiūrėkite epizodą ir taps aišku, kad jiems jokio dugno nėra.
Dirba ne tik policija ir prokuratūra, paruošti civiliniai ieškiniai. Negalėdamas apsiginti pats ir apginti savo šeimos, aš negalėsiu padėti ir kitiems. Tai kova, kurią laimėti privalau. Jums primenu – paspaustas čia ir Youtube nereiškia, kad jums ši situacija patinka. Tiesiog tai leidžia šį epizodą pamatyti daugiau žmonių. Dėkui už pagalbą!“ – rašo jis.
Sureagavo ir Tapinas
Šiai situacijai neliko abejingas ir A. Tapinas, kuris, pasidalinęs S. Malinausko istorija, linkėjo jam kantrybės, pasiryžimo, stiprių nervų ir gerų advokatų.
„Atakos prieš šeimą, tėvus ir vaikus – padugnių lygio, bet pastaruoju metu plačiai taikomos ir, atrodė, nebaudžiamos.
Bet maestro ir kompanija jau mėnuo kaip verkia, kaip juos nuskriaudė teismas ir antstoliai. Apie Orlausko bandymus išsisukti nuo paneigimo parašysiu atskirai. Vadinasi, precedentas yra, reikia tik pasiryžimo, kantrybės, nervų ir gerų advokatų.
Skirmantas Malinauskas visa tai turi ir labai tikiuosi, kad jo teisinės gynybos kelias esant precedentui bus šiek tiek lengvesnis, ir apie jo šeimą ir jį melavę ir šmeižę žmonės galės vėl ieškoti būdų, kaip susimokėti neturtinei žalai. Sėkmės ir kantrybės, Skirmantai“, – rašo A. Tapinas.
