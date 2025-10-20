Varžybose JAV krito du pasaulio plaukimo rekordai, O‘Callaghan patyrė neįprastą traumą

Tomas Lukminas vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje užėmė 17-ą vietą (1:44.31). Jam iki finalinio aštuoneto trūko 1.15 sek.
Saverio Vitas Multinas 50 m peteliške rungtyje liko 40-as (24.77), Patricija Kondraškaitė 100 m plaukime laisvuoju stiliumi užėmė 33-ią poziciją (55.36), o lietuvių kilmės Amanda Vileikis 50 m krūtine rungtyje buvo 32-a (33.54).
Įspūdingą reginį žiūrovai išvydo moterų 200 m plaukime nugara – ten australė Kaylee McKeown (1:57.87 min.) pagerino pasaulio rekordą, o nežymiai jai pralaimėjusi amerikietė Regan Smith (1:57.91) pasiekė antrą geriausią rezultatą per istoriją. Iki šio plaukimo pasaulio rekordas priklausė R. Smith ir siekė 1 min. 58.04 sek. Pasaulio taurės rekordas, priklausęs irgi R. Smith, buvo prastesnis – 1 min. 58.83 sek.
¡HISTÓRICO!🔥
Miranda Grana🇲🇽 vuelve a romper el récord mexicano en 200m dorso (CC) ⏱️2:01.96 y se convierte en la PRIMERA mexicana en la HISTORIA en subirse al podio de una Copa del Mundo de natación (CC)🏊🏻♀️
🥇McKeown🇦🇺 1:57.87 💥WR
🥈Smith🇺🇸
🥉Grana🇲🇽pic.twitter.com/l9qTQXv7GTREKLAMA— Coco Trejo (@CoqueTrejo) October 20, 2025
Pasaulio rekordas krito ir moterų 100 m plaukime laisvuoju stiliumi, kur amerikietė Kate Douglass finišavo per 50.19 sek. ir 0.06 sek. pagerino 2017 m. australės Cate Campbell pasiektą rezultatą (50.25). Finale buvo laukta atkaklesnės K. Douglass kovos su australe Mollie O‘Callaghan (51.44), bet pastaroji, panašu, startavo susižeidusi nykštį. Teigiama, kad australė prieš startą vis kratė ranką, o po finišo teko stabdyti kraujavimą.
Take that Cowbell Cate!!— SWIMNERD (@SwimNerds) October 20, 2025
Kate Douglass takes out C1’s 100 Free World Record!!
🤠
🇺🇸pic.twitter.com/AIBVGXhjfM
Mollie O’Callaghan Bleeds from Thumb Ahead of 100 Free World Cup Final https://t.co/hFWA1Rd3uH— SwimSwam (@swimswamnews) October 20, 2025
Pasaulio taurės rekordas buvo pagerintas vyrų 100 m plaukime nugara, kur nugalėjo vengras Hubertas Kosas (48.78).
Trečiasis pasaulio taurės etapas spalio 23-25 d. vyks Toronte (Kanada).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!