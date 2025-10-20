Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Varžybose JAV krito du pasaulio plaukimo rekordai, O‘Callaghan patyrė neįprastą traumą

2025-10-20 12:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 12:59

Sekmadienį JAV baigėsi antrasis šio sezono pasaulio plaukimo taurės trumpame (25 m ilgio) baseine etapas. Paskutinę varžybų dieną niekas iš lietuvių nepateko į finalus.

Kaylee McKeown | Scanpix nuotr.

Paskutinę varžybų dieną niekas iš lietuvių nepateko į finalus.

0

Tomas Lukminas vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje užėmė 17-ą vietą (1:44.31). Jam iki finalinio aštuoneto trūko 1.15 sek.

Saverio Vitas Multinas 50 m peteliške rungtyje liko 40-as (24.77), Patricija Kondraškaitė 100 m plaukime laisvuoju stiliumi užėmė 33-ią poziciją (55.36), o lietuvių kilmės Amanda Vileikis 50 m krūtine rungtyje buvo 32-a (33.54).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įspūdingą reginį žiūrovai išvydo moterų 200 m plaukime nugara – ten australė Kaylee McKeown (1:57.87 min.) pagerino pasaulio rekordą, o nežymiai jai pralaimėjusi amerikietė Regan Smith (1:57.91) pasiekė antrą geriausią rezultatą per istoriją. Iki šio plaukimo pasaulio rekordas priklausė R. Smith ir siekė 1 min. 58.04 sek. Pasaulio taurės rekordas, priklausęs irgi R. Smith, buvo prastesnis – 1 min. 58.83 sek.

Pasaulio rekordas krito ir moterų 100 m plaukime laisvuoju stiliumi, kur amerikietė Kate Douglass finišavo per 50.19 sek. ir 0.06 sek. pagerino 2017 m. australės Cate Campbell pasiektą rezultatą (50.25). Finale buvo laukta atkaklesnės K. Douglass kovos su australe Mollie O‘Callaghan (51.44), bet pastaroji, panašu, startavo susižeidusi nykštį. Teigiama, kad australė prieš startą vis kratė ranką, o po finišo teko stabdyti kraujavimą.

Pasaulio taurės rekordas buvo pagerintas vyrų 100 m plaukime nugara, kur nugalėjo vengras Hubertas Kosas (48.78).

Trečiasis pasaulio taurės etapas spalio 23-25 d. vyks Toronte (Kanada).

