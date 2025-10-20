„Ilgoji pertrauka“: kas vyksta „Žalgiryje“, Marčiulionio sprendimas ir ypatingas NBA startas

Viešoje dalyje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio rungtynes, mūsų klubų varžovus tarptautiniame fronte, Vilerbano ASVEL pasitraukimą iš Eurolygos, traumų virtinę ir Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) startą su keturiais lietuviais priešakyje.
Rėmėjų dalyje – dėmesys Kauno „Žalgiriui“ – visų žalgiriečių atlyginimai nuo mažiausio iki didžiausio, diskusijos, kam mokama per daug, o kieno kontraktai yra tokie, kokie ir turėtų būti.
00:00 – rėmėjų dalyje – „Žalgirio“ algos
01:55 – „Ryto“ pergalė ir A.Marčiulionio sprendimas
13:14 – vilčių neturėjusi „Juventus“
23:41 – trečias „Žalgirio“ pralaimėjimas iš eilės
40:39 – 200 taškų mačas, A.Milaknis ir G.Navikauskas
55:37 – lietuvių varžovai tarptautiniame fronte
1:04:20 – NBA sezono startas
1:10:25 – kas pakeis ASVEL Eurolygoje ir traumos
Rėmėjų dalyje atskleistos „Žalgirio“ žaidėjų algos:
1:17:55 – du pigiausi žaidėjai
1:23:55 – per daug M.Rubštavičiui?
1:26:43 – naujas A.Butkevičiaus kontraktas
1:29:35 – L.Birutis
1:32:33 – Ą.Tubelio alga ir išpirka
1:35:15 – toliau mažėjantis E.Ulanovo kontraktas
1:38:28 – M.Lo
1:41:06 – brangus D.Sirvydis
1:45:15 – blogiausias kontraktas
1:49:10 – M.Wrightas ir kas už yra panašius pinigus
1:55:35 – paskutinis S.Francisco sezonas?
2:00:22 – ar vertas savo pinigų N.Williamsas-Gossas?
