TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: kas vyksta „Žalgiryje“, Marčiulionio sprendimas ir ypatingas NBA startas

2025-10-20 12:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 12:38

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

0

Viešoje dalyje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio rungtynes, mūsų klubų varžovus tarptautiniame fronte, Vilerbano ASVEL pasitraukimą iš Eurolygos, traumų virtinę ir Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) startą su keturiais lietuviais priešakyje.

Rėmėjų dalyje – dėmesys Kauno „Žalgiriui“ – visų žalgiriečių atlyginimai nuo mažiausio iki didžiausio, diskusijos, kam mokama per daug, o kieno kontraktai yra tokie, kokie ir turėtų būti.

NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA

00:00 – rėmėjų dalyje – „Žalgirio“ algos

01:55 – „Ryto“ pergalė ir A.Marčiulionio sprendimas

13:14 – vilčių neturėjusi „Juventus“

23:41 – trečias „Žalgirio“ pralaimėjimas iš eilės

40:39 – 200 taškų mačas, A.Milaknis ir G.Navikauskas

55:37 – lietuvių varžovai tarptautiniame fronte

1:04:20 – NBA sezono startas

1:10:25 – kas pakeis ASVEL Eurolygoje ir traumos

Rėmėjų dalyje atskleistos „Žalgirio“ žaidėjų algos:

1:17:55 – du pigiausi žaidėjai

1:23:55 – per daug M.Rubštavičiui?

1:26:43 – naujas A.Butkevičiaus kontraktas

1:29:35 – L.Birutis

1:32:33 – Ą.Tubelio alga ir išpirka

1:35:15 – toliau mažėjantis E.Ulanovo kontraktas

1:38:28 – M.Lo

1:41:06 – brangus D.Sirvydis

1:45:15 – blogiausias kontraktas

1:49:10 – M.Wrightas ir kas už yra panašius pinigus

1:55:35 – paskutinis S.Francisco sezonas?

2:00:22 – ar vertas savo pinigų N.Williamsas-Gossas?

