Pristatytas nemokamas audioturas po tarpukario Kauną

Kaip skelbiama trečiadienį išplatintame pranešime, audioturo metu pasakojama tarpukario dviejų diplomatų Jano Zvartendijko ir Čijunės Sugiharos istorija. Jie 1940 metais, prasidedant Antrajam pasauliniam karui, išdavė tūkstančius „Gyvybės vizų“, išgelbėjusių daugybės žydų, bėgusių nuo sovietų represijų ir Holokausto, gyvybes.
Šis audioturas buvo sukurtas britų menininkių Jenny Kagan (Dženi Kagan) ir Louise Wilson (Luis Vilson).
Naudojant išmanųjį telefoną ir ausines, audio turas veda nuo Laisvės alėjos fontano iki Sugiharos namų muziejaus Žaliakalnyje.
„Diplomatai Čijunė Sugihara ir Janas Zvartendijkas savo drąsių veiksmų nesiėmė todėl, kad taip liepė valdžia – jie veikė vedini sąžinės ir tikėjimo gėriu. Lygiai taip pat ir šio muziejaus įkūrėjai prieš kelis dešimtmečius ne dėl nurodymų iš viršaus, o dėl bendraminčių rato ir draugų palaikymo tikėjo, kad ši veikla yra prasminga ir verta tęstinumo“, – pranešime cituojamas Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos pirmininkas R. Garbaravičius.
„Šiandien simboliškai susijungia dvi kartos – senieji draugai, kurie viską pradėjo, ir naujieji, kurie šią misiją tęsia“, – teigė jis.
Nemokamą audio turą galima rasti programėlėje „VoiceMap“. Kelionė pėsčiomis prasideda nuo Laisvės alėjos fontano ir trunka apie 40 minučių.
Turas baigiasi buvusiame Japonijos konsulate įsikūrusio Sugiharos namų muziejuje.
