  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pristatytas nemokamas audioturas po tarpukario Kauną

2025-09-03 16:20 / šaltinis: BNS
2025-09-03 16:20

 Sugiharos fondas, bendradarbiaudamas su Nyderlandų ambasada Lietuvoje ir projekto partneriais „Kaunas IN“ bei Nacionaliniu Kauno dramos teatru, pristatė nemokamą audioturą „Iš Laisvės alėjos į laisvę“.

Kaunas BNS Foto

 Sugiharos fondas, bendradarbiaudamas su Nyderlandų ambasada Lietuvoje ir projekto partneriais „Kaunas IN" bei Nacionaliniu Kauno dramos teatru, pristatė nemokamą audioturą „Iš Laisvės alėjos į laisvę".

Kaip skelbiama trečiadienį išplatintame pranešime, audioturo metu pasakojama tarpukario dviejų diplomatų Jano Zvartendijko ir Čijunės Sugiharos istorija. Jie 1940 metais, prasidedant Antrajam pasauliniam karui, išdavė tūkstančius „Gyvybės vizų“, išgelbėjusių daugybės žydų, bėgusių nuo sovietų represijų ir Holokausto, gyvybes.

Šis audioturas buvo sukurtas britų menininkių Jenny Kagan (Dženi Kagan) ir Louise Wilson (Luis Vilson).

Naudojant išmanųjį telefoną ir ausines, audio turas veda nuo Laisvės alėjos fontano iki Sugiharos namų muziejaus Žaliakalnyje.

„Diplomatai Čijunė Sugihara ir Janas Zvartendijkas savo drąsių veiksmų nesiėmė todėl, kad taip liepė valdžia – jie veikė vedini sąžinės ir tikėjimo gėriu. Lygiai taip pat ir šio muziejaus įkūrėjai prieš kelis dešimtmečius ne dėl nurodymų iš viršaus, o dėl bendraminčių rato ir draugų palaikymo tikėjo, kad ši veikla yra prasminga ir verta tęstinumo“, – pranešime cituojamas Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos pirmininkas R. Garbaravičius.

„Šiandien simboliškai susijungia dvi kartos – senieji draugai, kurie viską pradėjo, ir naujieji, kurie šią misiją tęsia“, – teigė jis.

Nemokamą audio turą galima rasti programėlėje „VoiceMap“. Kelionė pėsčiomis prasideda nuo Laisvės alėjos fontano ir trunka apie 40 minučių.

Turas baigiasi buvusiame Japonijos konsulate įsikūrusio Sugiharos namų muziejuje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

