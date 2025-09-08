Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Latgaloje nelegaliems migrantams vežti buvo naudojamas vestuvėms papuoštas „Porsche“

2025-09-08 14:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 14:32

 Praėjusią savaitę Latgaloje buvo sulaikyta 14 nelegalių migrantų, kurie buvo gabenami vestuviniais automobiliais „Porsche Cayenne" ir „Volkswagen Touareg".

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

 Praėjusią savaitę Latgaloje buvo sulaikyta 14 nelegalių migrantų, kurie buvo gabenami vestuviniais automobiliais „Porsche Cayenne“ ir „Volkswagen Touareg“.

0

Valstybės sienos apsaugos tarnyba naujienų agentūrai LETA pranešė, kad rugsėjo 3 d. pasieniečiai viename Kraslavos rajono vieškelyje pastebėjo baltos spalvos visureigį „Porsche Cayenne“, kurio vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir bandė bėgti. Pasieniečiai puolė automobilį vytis.

Padedant Valstybės policijai ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Aviacijos ir specialiųjų operacijų departamentui buvo aptiktas ir panašiai atrodantis baltas „Volkswagen Touareg“, kurio vairuotojas taip pat nepaisė nurodymo sustoti ir pradėjo bėgti. Abu automobiliai buvo papuošti raudonais kaspinais ir vestuvine atributika.

Atlikę kratą pasieniečiai aptiko 14 azijiečių kilmės asmenų be galiojančių kelionės dokumentų, vizų ir leidimų gyventi. Bendraujant su šiais asmenimis paaiškėjo, kad jų pasiimti atvažiavo kažkoks vyriškis.

Netrukus automobilį „Porsche Cayenne“ pasieniečiai rado paliktą Robezniekų savivaldybės laukuose, o Dagdos savivaldybėje rastas ir pakelėje paliktas „Volkswagen Toureg“. Per kratą pasieniečiai taip pat sulaikė visureigį „Porsche“ vairavusį Estijos pilietį.

Kontrabandos gabentojui iškelta baudžiamoji byla pagal Baudžiamojo kodekso 285 straipsnio 1 dalį už tai, kad suteikė galimybę dideliam skaičiui asmenų nelegaliai būti Latvijoje. Be to, Estijos pilietis administracinėn atsakomybėn patrauktas ir už pasieniečių reikalavimų nevykdymą.

