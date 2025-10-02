Pasieniečiai perėmė kontrabandininkų dronus ir jais skraidintas cigaretes

Antradienio naktį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Daugidonių kaimu (Šalčininkų r.) pastebėjo skrendantį bepilotį orlaivį.
Į nurodytą vietą nedelsiant buvo nusiųsta pasienio sargyba. Atvykus buvo panaudoti bent keli antidronai, blokuotas tikėtinas pažeidimo rajonas. Apžiūrėdami vietovę, pasieniečiai aptiko savadarbę skraidyklę, netoliese – skaidria polietileno plėvele apvyniotą ryšulį. Jo viduje rastos dvi gamyklinės kartoninės dėžės, o jose – 1 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Už keliolikos metrų nuo šio radinio aptikta pabirusių 30 pakelių tokios pat markės cigarečių.
Kaip pranešė VSAT, skraidyklė ir 5 tūkst. 345 eurų vertės cigaretės pristatytos į Purvėnų pasienio užkardos tarnybines patalpas. Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo, laikymo, gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pradėta administracinė teisena.
Kitą droną Purvėnų pasieniečiai nutupdė tą pačią dieną Kalesninkų kaimo (Šalčininkų r.) apylinkėse. Pamiškėje aptikta savadarbė skraidyklė su pritvirtintu prie jos ryšuliu. Jame rasta 750 pakelių baltarusiškų cigarečių „Minsk Super Slims“ su banderolėmis.
3 tūkst. 892 eurų vertės cigaretės ir dronas laikinai saugomi Purvėnų pasienio užkardoje, kur pradėta dar viena administracinė teisena.
Antradienio vakare VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą miške ties Dubo kaimu (Druskininkų sav.) užfiksavo juos sudominusius objektus. Į tą vietą buvo pasiųstas pasieniečių ekipažas, pasitelktas Druskininkų pasienio užkardos kinologas su tarnybiniu šunimi.
Šalia kaimo, miško masyve, aštuonmetės belgų aviganės Monos dėka pasieniečiai aptiko po samanomis paslėptus 10 ryšulių, įvyniotų į žalsvos spalvos brezentinę medžiagą.
Pristačius ryšulius į pasienio užkardą, juos išpakavus ir suskaičiavus paaiškėjo, kad tarnybinis šuo padėjo aptikti 1,4 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 7 tūkst. 266 eurai.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo, laikymo, gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Kabelių pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Ten laikinai saugomos rastos nelegalios cigaretės.
