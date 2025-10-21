Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pamatykite: iš Baltarusijos į Lietuvą įsiveržė 9 vilkų gauja

2025-10-21 08:31 / šaltinis: BNS
2025-10-21 08:31

Kabelių užkardos pasieniečiai fiksavo, kaip Čepkelių raiste iš Baltarusijos į Lietuvą sieną kirto vilkų gauja, iš viso devyni žvėrys, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Vilkų gauja (nuotr. VSAT)

Kabelių užkardos pasieniečiai fiksavo, kaip Čepkelių raiste iš Baltarusijos į Lietuvą sieną kirto vilkų gauja, iš viso devyni žvėrys, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

REKLAMA
0

Sekmadienį apie vidudienį Kabelių užkardos pareigūnai per sienos stebėjimo sistemą pamatė iš Baltarusijos į Lietuvą sieną kirtusius ir vienas paskui kitą judančius devynis vilkus. Ši vieta yra Varėnos rajone, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje, kur eina siena su Baltarusija. Abipus jos plyti raistas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie sienos su Baltarusija Lietuvos pusėje ginantis nuo migrantų antplūdžio buvo nutiesta koncertina ir įrengta apsauginė tvora. Čepkelių raiste dėl nestabilaus grunto ir gamtinių kliūčių tokios infrastruktūros įrengti nebuvo įmanoma, todėl sieną čia Kabelių pasieniečiai saugo kitomis priemonėmis. Viena jų – sienos stebėjimo sistema. Ji rezervate veikia netoli nuo sienos linijos į Lietuvos gilumą, kur yra nedidelė stabilaus grunto juosta.

Į stebėjimo sistemos kamerų akiratį patenka bet kas, sugebėjęs raistu pasiekti šią vietą. Tai būna ir neteisėti migrantai, ir įvairūs gyvūnai. Šįkart vilkų gauja prie sienos neužtruko ir nubėgo į Lietuvos gilumą. Daugiau šių devynių žvėrių prie sienos Čepkelių raiste nebuvo pastebėta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų