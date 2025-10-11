Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Migrantų krizė

VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžti 8 migrantai

2025-10-11 08:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 08:58

Praėjusią parą prie Lietuvos sienos su Baltarusija pasieniečiai apgręžė aštuonis neteisėtai į šalį patekti mėginusius migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

VSAT. ELTA / Andrius Ufartas

Praėjusią parą prie Lietuvos sienos su Baltarusija pasieniečiai apgręžė aštuonis neteisėtai į šalį patekti mėginusius migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

0

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba penktadienį fiksavo 11 tokių asmenų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį apgręžę 99 užsieniečius, bandžiusius neteisėtai kirti valstybės sieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 290.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,2 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

