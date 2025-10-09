Kondratovičius su Austrijos vadovu pasienyje su Baltarusija aptarė migracijos klausimus

Svečią į Padvarionių pasienio užkardą lydėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Mūsų svarbiausias tikslas – užtikrinti Lietuvos ir viso regiono saugumą. Todėl šiai užduočiai skiriame didžiausią dėmesį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba nuolat modernizuoja savo techninę bazę, diegdama pažangias stebėjimo, kontrolės ir pasienio patikrinimų sistemas“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime spaudai cituojamas V. Kondratovičius.
„Vis dėlto būtina ir toliau investuoti į naujausias technologijas, siekiant užtikrinti efektyvesnę valstybės sienos apsaugą. Turime būti pasirengę atremti visas grėsmes – nuo galimų provokacijų ir hibridinių atakų iki neteisėtos migracijos bei kontrabandos. Bendradarbiavimas ir nuolatinis dėmesys sienos saugumui išlieka kertiniai uždaviniai“, – pabrėžė jis.
Ministro teigimu, šiemet pasienyje su Baltarusija stebimas neteisėtų migrantų srautų augimas.
„Per pirmuosius šių metų mėnesius Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau kaip 1,2 tūkst. asmenų, bandžiusių neteisėtai kirsti valstybės sieną. Nuo 2021 metų tokių atvejų fiksuota jau daugiau nei 24 tūkstančiai“, – teigiama pranešime.
Pasak ministerijos, šiuo metu visa Lietuvos išorės siena stebima pasitelkiant pažangias technologijas, o 90 proc. pasieniečių yra aprūpinti NATO standartus atitinkančia ginkluote, taip pat aktyviai tęsiamas patrulio tako atnaujinimas.
