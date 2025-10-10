Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Greitai visi kalbėsite rusiškai“ Varšuvoje šaukęs vyras – Baltarusijos pilietis: Vilniuje jo jau laukė pareigūnai

2025-10-10 14:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 14:11

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį prieš skrendant iš Varšuvos į Vilniaus oro uostą, rusakalbis vyras rėkė ant avialinijų darbuotojų, naudojo rusiškus keiksmažodžius ir teigė, kad greitai visi kalbės rusiškaiValstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis pasakojo, kad Lietuvos pasieniečiai pasitiko lėktuvu atvykusį asmenį, apie kurio agresyvų elgesį įlaipinimo metu Lenkijoje buvo gauta informacija. Apie jo tautybę ir kitą informaciją pateikė VSAT.

Oro uostas, lėktuvas (tv3.lt koliažas)

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį prieš skrendant iš Varšuvos į Vilniaus oro uostą, rusakalbis vyras rėkė ant avialinijų darbuotojų, naudojo rusiškus keiksmažodžius ir teigė, kad greitai visi kalbės rusiškaiValstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis pasakojo, kad Lietuvos pasieniečiai pasitiko lėktuvu atvykusį asmenį, apie kurio agresyvų elgesį įlaipinimo metu Lenkijoje buvo gauta informacija. Apie jo tautybę ir kitą informaciją pateikė VSAT.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigė G. Mišutis, VSAT gavo pranešimą apie keleivį, kuris dar Lenkijoje esančiame Varšuvos oro uoste įlaipinimo metu elgėsi agresyviai ir įžeidinėjo kitus žmones.

„Buvo gauta informacija – mūsų tarnyba gavo pranešimą, jog vienas keleivis, dar Lenkijoje, įlaipinimo metu, elgėsi agresyviai, galimai įžeidinėjo aplinkinius. Žmonės buvo nepatenkinti jo elgesiu ir visa tai sukėlė tam tikrą incidentą“, – sakė jis.

Sulaikytas asmuo – Baltarusijos pilietis

VSAT teigimu, nors keleivio elgesys buvo labiau Lenkijos suinteresuotas reikalas ir sprendimus dėl jo turėjo priimti ta šalis, Lietuvos pasieniečiai, gavę apie tai informaciją, pasitiko jį atvykusį lėktuvu. Tai buvo Baltarusijos pilietis. 

„Mums informacija apie jo elgesį buvo perduota. O šiaip, ką jis ten darė, jeigu taip iš tiesų buvo – o, tikėtina, kad taip ir buvo – tai vis dėlto yra Lenkijos vidaus reikalas.

Dėl bet kokių sankcijų ar veiksmų jo atžvilgiu turėjo spręsti būtent ta šalis [red. pastaba – nes joje įvyko incidentas]. Kaip ten viskas vyko teisine prasme – mums pasakyti sudėtinga. Bet, kiek suprantame, jam buvo leista skristi toliau.

Kadangi mes turėjome šią informaciją, kai lėktuvas atskrido iš Lenkijos į Vilniaus oro uostą, pasieniečiai jį pasitiko prie orlaivio. Tai buvo Baltarusijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lenkijoje“, – pasakojo pašnekovas.

Nusileidęs Lietuvoje keleivis elgėsi ramiau

G. Mišutis dalijosi, kad Lietuvoje Baltarusijos pilietis elgėsi ramiai, patikrinus jo dokumentus ir duomenis nieko įtartino nebuvo rasta, todėl po procedūrų jis buvo paleistas.

„Jo elgesys jau čia, Lietuvos teritorijoje, buvo be priekaištų – jokių incidentų nebuvo. Jį pasieniečiai nuvedė į oro uosto užkardą, patikrino dokumentus – visus turimus asmens duomenis, ar jis nėra ieškomas ir panašiai. Nieko tokio, dėl ko būtų galima taikyti kokias nors priemones ar turėti pretenzijų, nebuvo nustatyta.

Po visų šių veiksmų viskas buvo užfiksuota ir jis buvo paleistas“, – paaiškino jis.

G. Mišutis dar kartą atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje, jo atžvilgiu, pasieniečiai neturėjo jokių pretenzijų. Buvo žinoma pirminė informacija, kad Lenkijoje jis galimai buvo kažką pažeidęs, bet VSAT negalėjo imtis veiksmų dėl to, kas įvyko kitos šalies teritorijoje.

Incidentas prieš skrendant atgal į Vilnių

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusią naktį skrydis iš Varšuvos į Vilniaus oro uostą gyventojams virto labai nemaloniu įvykiu. Keleiviai išvydo šokiruojančią situaciją, kai rusakalbis vyras prieš skrydį Varšuvos oro uoste ėmė rėkti ant avialinijų darbuotojų ir reikšti nepasitenkinimą rusiškais keiksmažodžiais. Pasak keleivių, vyras rėkė, kad greitu metu visi čia kalbės rusiškai ir leido suprasti, kad rusai ateis jėga.

Tuo pačiu lėktuvu iš Varšuvos į Vilnių skridę keleiviai pasakojo, kad Varšuvoje vyras įžeidinėjo oro linijų darbuotojus ir grasino, jog visi kalbės rusiškai.

Tik atvykus į Vilniaus oro uostą, greičiausiai apie incidentą jau iš anksto informuoti oro uoste dirbantys pareigūnai jį pasikvietė praeiti atskirai. Keleiviai matė, kaip jis pateikė nelietuvišką pasą.

„Kažkoks vyras Varšuvoje prisikalbėjo, kiti girdėjo, kaip įlaipinant įžeidinėjo avialinijų darbuotojus ir sakė kažką panašaus į „greitai čia visi kalbėsite rusiškai“.

Nusileidus lėktuvui Vilniaus oro uoste jau apie jį buvo žinoma, pasitiko du uniformuoti pareigūnai, atpažino greitai iš išvaizdos ir sustabdė pasikalbėti. Labai profesionaliai [susitvarkyta su situacija]“, – pasakojo keleivė.

Keleivis buvo nepatenkintas

Pasirodo, vyras galėjo būti nepatenkintas, nes skrydžio darbuotojai šio vyro taip pat prašė atiduoti rankinį bagažą ir lagaminus padėti kitur, nes lėktuvas buvo pilnas ir nebuvo daug vietos bagažui, tačiau jis atsisakė tai padaryti.

Vilniaus oro uostų Komunikacijos skyriaus vadovė Vitalija Ročė teigė, kad spalio 10 d. skydis iš Varšuvos į Vilnių, reisu LO773, atvyko 00:50. Visi keleiviai, išlipę iš lėktuvo, pasiekė Vilniaus oro uosto atvykimo terminalą. Daugiau informacijos apie keleivius neturime.

