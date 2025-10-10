Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvoje atsiras daugiau bankų? Vaitiekūnas kreipėsi į Austrijos finansų ministrą

2025-10-10 10:19 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-10 10:19

Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis

Finansų viceministras Janušas Kizenevičius pakvietė Austrijos bankus plėsti veiklą Lietuvoje bei Baltijos regione.

„Bankų sektorius Lietuvoje yra stabilus ir labai pelningas, o kredito paklausa didelė. Mūsų politikos prioritetas yra pritraukti naujų žaidėjų į bankų sektorių, padidinti konkurenciją ir taip užtikrinti geriausias sąlygas galutiniam vartotojui“, – pranešime sakė viceministras, Vienoje susitikęs su šios šalies finansų ministru Markusu Marterbaueriu.

Pasak J. Kizenevičiaus, Lietuvoje yra daug kvalifikuotų informacinių technologijų specialistų, o Austrijos bankai galėtų tuo  pasinaudoti ir įkurti paslaugų centrus Lietuvoje.

Auga dvišalė prekyba

Be to, pasak jo, dar viena priežastis šalyje kurtis Austrijos bankams yra pastaraisiais metais auganti dvišalė prekyba – pirmąjį šių metų pusmetį tiek Lietuvos importas, tiek eksportas išaugo daugiau nei 10 proc. Austrijos paslaugų importas į Lietuvą per pastaruosius metus išaugo daugiau nei 12 proc.  

Didėjant Austrijos įmonių skaičiui Lietuvoje, auga ir finansinių paslaugų paklausa, todėl Austrijos bankai gali pasinaudoti šia tendencija siūlydami specializuotus finansinius produktus ir paslaugas.

„Austrijos bankų buvimas Lietuvoje dar labiau sustiprintų abipusę ekonominę partnerystę“, – rašoma pranešime.

Netrukus atidaryti atstovybę Lietuvoje ketina didžiausias Lenkijos bankas „PKO Bank Polski“, o pernai gruodį atstovybę Vilniuje įsteigė vienas didžiausių Vokietijos bankų „Commerzbank“. 

