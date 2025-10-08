Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaitiekūno patarėjais paskirti Pakštys, Vareikytė ir Kvaraciejus

2025-10-08 15:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 15:53

Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno komandą papildė trys patarėjai. Jais tapo indaugas Pakštys, Indrė Vareikytė ir Kęstutis Kvaraciejus, pranešė Finansų ministerija.

Kristupas Vaitiekūnas (nuotr. Elta)

Anot jos, praėjusioje Vyriausybėje ministro patarėjo pareigas ėjęs M. Pakštys nuo spalio 1-osios tęsia darbus bendradarbiavimo su tarptautinėmis finansų institucijomis ir nacionalinio plėtros banko vystymo srityse.

0

Anot jos, praėjusioje Vyriausybėje ministro patarėjo pareigas ėjęs M. Pakštys nuo spalio 1-osios tęsia darbus bendradarbiavimo su tarptautinėmis finansų institucijomis ir nacionalinio plėtros banko vystymo srityse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie finansų ministro patarėjų komandos ketvirtadienį prisijungusi I. Vareikytė dirbs komunikacijos srityje.

Praėjusią savaitę darbą pradėjęs K. Kvaraciejus specializuosis finansų rinkų, audito ir mokesčių srityse.

Kaip skelbta, rugsėjo pabaigoje K. Vaitiekūnas  viceministrais taip pat patvirtino iki šiol šias pareigas ėjusį Darių Sadecką ir Janušą Kizenevičių, ministerijos kanclerį Mindaugą Šimą bei du patarėjus – Aloyzą Vitkauską ir Dalių Simėną.

