Vaitiekūno patarėjais paskirti Pakštys, Vareikytė ir Kvaraciejus

Anot jos, praėjusioje Vyriausybėje ministro patarėjo pareigas ėjęs M. Pakštys nuo spalio 1-osios tęsia darbus bendradarbiavimo su tarptautinėmis finansų institucijomis ir nacionalinio plėtros banko vystymo srityse.
Prie finansų ministro patarėjų komandos ketvirtadienį prisijungusi I. Vareikytė dirbs komunikacijos srityje.
Praėjusią savaitę darbą pradėjęs K. Kvaraciejus specializuosis finansų rinkų, audito ir mokesčių srityse.
Kaip skelbta, rugsėjo pabaigoje K. Vaitiekūnas viceministrais taip pat patvirtino iki šiol šias pareigas ėjusį Darių Sadecką ir Janušą Kizenevičių, ministerijos kanclerį Mindaugą Šimą bei du patarėjus – Aloyzą Vitkauską ir Dalių Simėną.
