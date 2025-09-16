Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kristupas Vaitiekūnas: EK siunčia pozityvius signalus dėl įšaldytų RRF lėšų Lietuvai

2025-09-16 11:37 / šaltinis: BNS
2025-09-16 11:37

Europos Komisija (EK) siunčia teigiamus signalus Vilniui, jog anksčiau įšaldytos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) lėšos bus išmokėtos, sako paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis

Europos Komisija (EK) siunčia teigiamus signalus Vilniui, jog anksčiau įšaldytos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) lėšos bus išmokėtos, sako paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

„Tie mokestiniai pakeitimai (birželį Seimo priimta mokesčių reforma – BNS) mums padės įsisavinti ganėtinai nemažą sumą. Dabar vyksta su EK bendravimas, susirašinėjimas, kol kas signalai yra ganėtinai pozityvūs“, – susitikime su Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija antradienį sakė K. Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiek žinau, ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vieną likusį rodiklį (...) su mūsų visų pagalba irgi pavyks įgyvendinti“, – teigė jis.

Anot jo, be kita ko, dabar dalis rodiklių, arba Vyriausybės įsipareigojimų siekiant gauti RRF lėšas, peržiūrimi, o dalis jų dar gali būti keičiami.

„Yra nemažai rodiklių, tų projektų, kurie išskiriami kaip aukštesnės rizikos kitose institucijose, bet išties vyksta labai intensyvus darbas ir šioks toks plano peržiūrėjimas“, – sakė K. Vaitiekūnas.

400 mln. eurų RRF lėšų EK yra įšaldžiusi laukiant, kol šalis priims mokesčių pakeitimus, pirmiausia visuotinį nekilnojamojo turto (NT) mokestį.

„Periodas artėja į pabaigą ir tos lėšos, kurios būtų tiesiai į investicijas, į ekonomiką, jos turi būti pasiimtos laiku arba niekada“, – pabrėžė K. Vaitiekūnas.

„Valstiečių“ partijos pirmininkas Aurelijus Veryga yra užsiminęs, kad gali inicijuoti kai kurių mokesčių pataisas, nes ne visus jų  pakeitimus frakcija palaikė Seimui priimant mokesčių reformą. 

Savo ruožtu laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius yra sakęs, jog atsitraukus nuo jau priimtų mokesčių pakeitimų, Lietuva galėtų negauti visų numatytų RRF pinigų.

Parlamentas birželį priėmė gyventojų pajamų mokesčio, pelno bei nekilnojamojo turto (NT) mokesčių pakeitimus, įvedė vadinamąjį cukraus ir ne gyvybės draudimo sutarčių mokesčius, pakoregavo kai kurias pridėtinės vertės mokesčio lengvatas. Pakeitimai įsigalios nuo 2026 metų sausio.

Rugpjūčio pradžioje Lietuva pateikė EK ketvirtąjį mokėjimo prašymą dėl RRF lėšų – 515 mln. eurų atskaičius avansus. Planuojama, kad sulaukus pozityvaus EK vertinimo Lietuva pinigus gautų gruodį ir iš viso bus gavusi 2,3 mlrd. eurų RRF fondų lėšų.

Visas 3,8 mlrd. eurų vertės RRF planas turi būti įgyvendintas, už jį atsiskaityta ir paskutinės lėšos iš EK  gautos iki 2026 metų.

TOLIAU SKAITYKITE
