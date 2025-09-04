Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kandidatas į finansų ministrus: galėtume laikinai stabdyti tik akcizo dyzelinui didinimą

2025-09-04 18:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 18:42

Naujajai Seimo valdančiajai koalicijai svarstant atidėti kuro akcizų didinimą, į finansų ministrus deleguojamas Kristupas Vaitiekūnas tikina, jog tai galėtų būti taikoma nebent dyzelino akcizams.

Kristupas Vaitiekūnas (nuotr. Elta)

Naujajai Seimo valdančiajai koalicijai svarstant atidėti kuro akcizų didinimą, į finansų ministrus deleguojamas Kristupas Vaitiekūnas tikina, jog tai galėtų būti taikoma nebent dyzelino akcizams.

0

„Turbūt kalba eitų tik apie laikiną dyzelino akcizo didėjimo sustabdymą, kadangi praėjusios valdžios numatytas trejų metų planas, kaip akcizas didėja, buvo labai optimistiškas ir prognozės buvo labai optimistiškos, tai dėl to dyzelino akcizo didėjimas galėtų būti pristabdytas vieniems metams“, – ketvirtadienį, po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, kalbėjo K. Vaitiekūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu, pasak jo, kita naujos valdančiosios daugumo sutartyje numatyta nuostata smarkiau didinti alkoholio ir tabako akcizus šiuo metu atrodo sunkiai įgyvendinama. 

„Kalbant apie akcizus alkoholiui ir tabakui – apie tai kalbėti galima, bet visada reikia įsivertinti, kokioje geografinėje padėtyje mes esame, ar tikrai mes surinksime tuos pinigus, ar tiesiog paskatinsime kontrabandą“, – teigė jis. 

Pagal pernai Seime priimtą Valstybės gynybos fondo paketą, akcizas visam kurui nuo metų pradžios taip pat pakeltas 6 centais už litrą – įvesta vadinamoji „saugumo dedamoji“.

Šiemet įvedus CO2 dedamąją degalams, bendras akcizų augimas benzinui siekė 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms – 41,7 proc. 

Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacija (LIEPA) skaičiavimais, nuo kitų metų padidinus dyzelino akcizą, 2025-2026 m. bendras jo didėjimas siektų 47,5 proc.

