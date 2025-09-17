Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Pensijų naujienos

Vaitiekūnas apie antrosios pensijų pakopos pertvarką: skatinčiau žmones nepriimti skubotų sprendimų

2025-09-17 13:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 13:34

Nuo kitų metų įsigaliojant antrosios pensijų pakopos pertvarkai, gyventojai išsiims nemažas pinigų sumas, sako paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Tiesa, jis mano, kad žmonės, kurie iš pensijų fondų atsiimtas lėšas planuoja investuoti kitur, neturėtų skubėti priimti sprendimų.

Kristupas Vaitiekūnas (nuotr. Elta)

Nuo kitų metų įsigaliojant antrosios pensijų pakopos pertvarkai, gyventojai išsiims nemažas pinigų sumas, sako paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Tiesa, jis mano, kad žmonės, kurie iš pensijų fondų atsiimtas lėšas planuoja investuoti kitur, neturėtų skubėti priimti sprendimų.

0

„Investuojant, pavyzdžiui, į valstybės obligacijas, ta grąža nebus tokia, kaip pensijų fonduose. Tuos, kurie nori investuoti, skatinčiau skubotų sprendimų nepriimti, nes pensijų fondai tikrai uždirba neblogą grąžą“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.

„Būtų labai gerai, kad jie atsakingai įsivertintų savo išlaidas“, – pridūrė paskirtasis Finansų ministerijos vadovas.

ELTA primena, kad birželį Seimas priėmė antrosios pensijų pakopos pertvarką, kuri įsigalios kitąmet. Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės trauktis laisvai nustatytu laikotarpiu, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.

Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.

Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.

Pasak Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA), šių metų birželį antrosios pakopos pensijų fondų valdomas turtas siekė 9,2 mlrd. eurų ir nuo 2024 m. to pačio laikotarpio išaugo 12,5 proc.

