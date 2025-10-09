Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministras: koalicijoje yra sutarta lėtinti dyzelino akcizo augimą

2025-10-09 16:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 16:51

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina, kad koalicijos partneriai sutarė lėtinti dyzelino akcizo augimą, o alkoholio ir tabako akcizai kol kas išliks nepakitę. 

Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis

0

„Kaip ir ne kartą komunikavome, iš tiesų, mūsų programoje yra ta nuostata, kad dyzelino akcizų augimas galėtų būti sustabdytas arba šiek tiek prilėtintas, tai turbūt, kad šiek tiek tas augimas bus prilėtintas“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė K. Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sutarimas (tarp koalicijos partnerių – ELTA) yra, kad šį punktą reikia įgyvendinti“, – pridūrė jis.

Ministro teigimu, planuojama, jog tabako ir alkoholio akcizo augimas kitais metais išliks nepakitęs. Vis tik, anot jo, prie šio klausimo bus galima grįžti vėliau.

„Dėl tabako ir alkoholio akcizo – iš tikrųjų, įsivertinome jo augimo tempą, jis kitais metais išlieka. Pas mus šios prekės nėra pigiausios regione, nešnekant apie Rusiją ir Baltarusiją, bet ir Lenkijoje yra žemesnės kai kurių prekių kainos, ir Latvijoje kainos mažesnės“, – teigė K. Vaitiekūnas.

„Tiesiog labai daug erdvės dar labiau greitinti brangimą šiuo metu nėra, bet, be abejo, galima prie to klausimo bet kada sugrįžti. Matant poreikį, kaimynų veiksmus, galbūt galima kai kurių tabako ir alkoholio prekių akcizą šiek tiek padidinti“, – pridūrė finansų ministras. 

ELTA primena, kad 20-oji Vyriausybė savo programoje įsipareigojo laikinai sustabdyti akcizo dyzeliniam kurui didėjimą.

Anksčiau premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad sustabdžius kuro akcizo didinimą galėtų būti sušvelninti infliaciniai procesai, o biudžeto praradimai galėtų būti kompensuoti didesniais tarifais apmokestinant tabaką ar alkoholį.

Pagal pernai Seime priimtą Valstybės gynybos fondo paketą, akcizas visam kurui nuo metų pradžios pakeltas 6 centais už litrą – įvesta vadinamoji „saugumo dedamoji“.

Šiemet įvedus CO2 dedamąją degalams, bendras akcizų augimas benzinui siekė 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms – 41,7 proc. 

Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacija (LIEPA) skaičiavimais, nuo kitų metų padidinus dyzelino akcizą, 2025-2026 m. bendras jo didėjimas siektų 47,5 proc.

