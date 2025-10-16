Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 49 migrantus, o Lenkijos pareigūnai antradienį neįleido 42 į šalį neteisėtai patekti bandžiusių asmenų.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
