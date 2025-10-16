Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2025-10-16 10:53 / šaltinis: BNS
Praėjusią parą pasienyje su Baltarusija nefiksuota į Lietuvą neteisėtai bandžiusių patekti migrantų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

0

Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 49 migrantus, o Lenkijos pareigūnai antradienį neįleido 42 į šalį neteisėtai patekti bandžiusių asmenų.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

