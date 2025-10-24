Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Baleišytė įveikė išbandymus pasaulio čempionate: 5-a vieta po bauginančių griūčių ir varžovių traumų

2025-10-24 12:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 12:52

Pasaulio dviračių treko čempionate įspūdingai pasirodė Lietuvos atstovė Olivija Baleišytė, moterų eliminavimo lenktynėse užėmusi aukštą penktą vietą.

Incidentas | Scanpix nuotr.

Pasaulio dviračių treko čempionate įspūdingai pasirodė Lietuvos atstovė Olivija Baleišytė, moterų eliminavimo lenktynėse užėmusi aukštą penktą vietą.

REKLAMA
0

Eliminavimo lenktynėse O. Baleišytę aplenkė tik prizininkės – airė Lara Gillespie, britė Katie Archibald, belgė Helene Hesters – bei ketvirtoje vietoje likusi prancūzė Victoire Berteau.

„Kaip vakar rašiau, penkta vieta manęs netenkina, bet po vakar nesėkmės ši pozicija – tarsi atgaiva. Tai įrodymas sau ir kitiems, kad galiu, tik reikia sulaukti savo dienos. Pačios varžybos buvo vienos baisiausių. Po antros griūties ir varžybų sustabdymo pradėjau verkti ir nebenorėjau važiuoti. Neatsimenu, kada buvo taip baisu ir nejauku būti šioje mėsmalėje. Džiaugiuosi, kad pavyko nugalėti save, vėl stoti į startą ir dar taip toli nuvažiuoti. Dėkingiausia esu ne už rezultatą, o už tai, kad esu sveika. Visą vakarą mano galvoje merginos, kurioms ne taip pasisekė“, – pridūrė sportininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Labiausiai nepasisekė rusei Valerijai Valgonen. Ji susidūrė su varžove, skaudžiai krito ir ilgai negalėjo atsikelti. Rusė iš velodromo buvo išgabenta neštuvais. Vėliau buvo pranešta, kad V. Valgonen lūžo raktikaulis, be to, jai nustatytas smegenų sukrėtimas.

Vyrų kerino rungtyje į ketvirtfinalį nepateko Vasilijus Lendelis ir Laurynas Vinskas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų