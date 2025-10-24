Baleišytė įveikė išbandymus pasaulio čempionate: 5-a vieta po bauginančių griūčių ir varžovių traumų

Eliminavimo lenktynėse O. Baleišytę aplenkė tik prizininkės – airė Lara Gillespie, britė Katie Archibald, belgė Helene Hesters – bei ketvirtoje vietoje likusi prancūzė Victoire Berteau.
„Kaip vakar rašiau, penkta vieta manęs netenkina, bet po vakar nesėkmės ši pozicija – tarsi atgaiva. Tai įrodymas sau ir kitiems, kad galiu, tik reikia sulaukti savo dienos. Pačios varžybos buvo vienos baisiausių. Po antros griūties ir varžybų sustabdymo pradėjau verkti ir nebenorėjau važiuoti. Neatsimenu, kada buvo taip baisu ir nejauku būti šioje mėsmalėje. Džiaugiuosi, kad pavyko nugalėti save, vėl stoti į startą ir dar taip toli nuvažiuoti. Dėkingiausia esu ne už rezultatą, o už tai, kad esu sveika. Visą vakarą mano galvoje merginos, kurioms ne taip pasisekė“, – pridūrė sportininkė.
Labiausiai nepasisekė rusei Valerijai Valgonen. Ji susidūrė su varžove, skaudžiai krito ir ilgai negalėjo atsikelti. Rusė iš velodromo buvo išgabenta neštuvais. Vėliau buvo pranešta, kad V. Valgonen lūžo raktikaulis, be to, jai nustatytas smegenų sukrėtimas.
Vyrų kerino rungtyje į ketvirtfinalį nepateko Vasilijus Lendelis ir Laurynas Vinskas.
