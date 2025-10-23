Pasaulio ir Europos čempionatuose – Lietuvos raitelių startai

7 metų žirgų kategorijoje Kristupas Petraitis su Cherokee Promise kvalifikaciją baigė 102-as.
6 metų žirgų grupėje dalyvavo 3 lietuviai. Augustė Railaitė su Cleopatra pirmame kvalifikacijos etape buvo 238-a, antrame – 137-a, o paguodos varžybose užėmė 71-ą vietą. Nerijus Šipaila su Gallifrey kvalifikacijoje buvo 226-as ir 77-as, o Donatas Jančiauskas su Trossard JS antrąjį kvalifikacijos etapą baigė 158-as, paguodos varžybas – 121-as.
D. Jančiauskas su Coniu varžėsi 5 metų žirgų grupėje: pirmame kvalifikacijos etape buvo 123-ias, antrame – 152-as, paguodos etape – 58-as. Nojus Chmieliauskas su Adommelee pirmame kvalifikacijos etape buvo tarp lyderių, antrame – 83-ias, o paguodos varžybose – 48-as, Ignas Makarauskas su Pikarlo V atitinkamai užėmė 123-ią, 151-ą bei 86-ą pozicijas.
Aistis Vitkauskas dalyvavo Europos jojimo trikovės čempionate Didžiojoje Britanijoje. Ten lietuvis su Commander VG po dailiojo jojimo rungties buvo 54-i, bet neužbaigė kroso ir liko neklasifikuoti.
