Lietuviai užbaigė pasaulio jaunių šachmatų čempionatą

Jaunių (iki 18 metų) kategorijoje Karolis Gavenavičius surinko 5,5 taško iš 11 galimų ir užėmė 65-ą vietą tarp 119 žaidėjų. Tarp merginų Smiltė Cibulskytė su 4,5 tšk. buvo 58-a ir aplenkė 22 varžoves.
Jaunučių (iki 16 metų) varžybas Žanas Nainys baigė 63-ias (6 tšk.) tarp 143 žaidėjų. Merginų įskaitoje Augustė Ovčinikova liko 81-a (4,5), o Laura Maurutytė – 83-ia (4,5) tarp 113 šachmatininkių.
Dar du lietuviai dalyvavo vaikų (iki 14 metų) kategorijoje. Tarp berniukų Jokūbas Dijokas buvo 74-as, o tarp mergaičių Arina Budiak užėmė 62-ą poziciją.
