Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuviai užbaigė pasaulio jaunių šachmatų čempionatą

2025-10-23 15:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 15:12

Albanijoje finišavo pasaulio jaunių šachmatų čempionatas, kuriame dalyvavo ir žaidėjai iš Lietuvos.

„Lietuvos šachmatų“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Albanijoje finišavo pasaulio jaunių šachmatų čempionatas, kuriame dalyvavo ir žaidėjai iš Lietuvos.

REKLAMA
0

Jaunių (iki 18 metų) kategorijoje Karolis Gavenavičius surinko 5,5 taško iš 11 galimų ir užėmė 65-ą vietą tarp 119 žaidėjų. Tarp merginų Smiltė Cibulskytė su 4,5 tšk. buvo 58-a ir aplenkė 22 varžoves.

Jaunučių (iki 16 metų) varžybas Žanas Nainys baigė 63-ias (6 tšk.) tarp 143 žaidėjų. Merginų įskaitoje Augustė Ovčinikova liko 81-a (4,5), o Laura Maurutytė – 83-ia (4,5) tarp 113 šachmatininkių.

Dar du lietuviai dalyvavo vaikų (iki 14 metų) kategorijoje. Tarp berniukų Jokūbas Dijokas buvo 74-as, o tarp mergaičių Arina Budiak užėmė 62-ą poziciją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų