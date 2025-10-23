Jamalas Musiala po traumos vėl treniruojasi „Bayern“ klube

Vokietijos rinktinės saugas ketvirtadienį pirmą kartą po sunkios traumos pasirodė ant žolės Miuncheno „Sabener Strase“ bazėje ir atliko lengvus bėgimo bei koordinacijos pratimus kartu su fizinio pasirengimo treneriu Simonu Martinello.
„Grįžti ant aikštės buvo neįtikėtai geras jausmas. Po tiek laiko vėl pajausti žolę po kojomis – tai didžiulis žingsnis į priekį. Mano pėda jaučiasi gerai. Reikia priprasti prie bėgimo tempo, tada pradėsime darbus su kamuoliu – driblingą, perdavimus, smūgius“, – džiaugėsi J. Musiala.
22-ejų futbolininkas traumą patyrė liepos mėnesį Pasaulio klubų taurės ketvirtfinalyje prieš Paryžiaus „Saint-Germain“, kai patyrė čiurnos išnirimą ir šlaunikaulio lūžį. Tai buvo vienas skaudžiausių „Bayern“ sezono epizodų – komanda kuriam laikui liko be savo kūrybiškiausio futbolininko.
Nors aiškus sugrįžimo į rungtynes terminas dar nenustatytas, klubo atstovai viliasi sulaukti J. Musiala pasirengusį žaisti iki kalėdinės pertraukos. Pats žaidėjas pabrėžia, kad skubėti nesiruošia:
„Kiekviena diena – naujas žingsnis. Nenoriu nieko daryti per greitai. Kai grįšiu, noriu būti 100 procentų pasiruošęs“.
Kol kas Vincento Kompany treniruojamas „Bayern“ išlaiko nepriekaištingą formą – komanda laimėjo visas 12 šio sezono rungtynių ir dominuoja tiek Bundeslygoje, tiek Čempionų lygoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!