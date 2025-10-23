Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Jamalas Musiala po traumos vėl treniruojasi „Bayern“ klube

2025-10-23 22:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 22:19

„Bayern“ gavo gerų naujienų – po daugiau nei trijų mėnesių reabilitacijos į treniruočių aikštę sugrįžo Jamalas Musiala.

Jamalas Musiala | Scanpix nuotr.

„Bayern“ gavo gerų naujienų – po daugiau nei trijų mėnesių reabilitacijos į treniruočių aikštę sugrįžo Jamalas Musiala.

REKLAMA
0

Vokietijos rinktinės saugas ketvirtadienį pirmą kartą po sunkios traumos pasirodė ant žolės Miuncheno „Sabener Strase“ bazėje ir atliko lengvus bėgimo bei koordinacijos pratimus kartu su fizinio pasirengimo treneriu Simonu Martinello.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Grįžti ant aikštės buvo neįtikėtai geras jausmas. Po tiek laiko vėl pajausti žolę po kojomis – tai didžiulis žingsnis į priekį. Mano pėda jaučiasi gerai. Reikia priprasti prie bėgimo tempo, tada pradėsime darbus su kamuoliu – driblingą, perdavimus, smūgius“, – džiaugėsi J. Musiala.

REKLAMA
REKLAMA

22-ejų futbolininkas traumą patyrė liepos mėnesį Pasaulio klubų taurės ketvirtfinalyje prieš Paryžiaus „Saint-Germain“, kai patyrė čiurnos išnirimą ir šlaunikaulio lūžį. Tai buvo vienas skaudžiausių „Bayern“ sezono epizodų – komanda kuriam laikui liko be savo kūrybiškiausio futbolininko.

REKLAMA

Nors aiškus sugrįžimo į rungtynes terminas dar nenustatytas, klubo atstovai viliasi sulaukti J. Musiala pasirengusį žaisti iki kalėdinės pertraukos. Pats žaidėjas pabrėžia, kad skubėti nesiruošia:

„Kiekviena diena – naujas žingsnis. Nenoriu nieko daryti per greitai. Kai grįšiu, noriu būti 100 procentų pasiruošęs“.

Kol kas Vincento Kompany treniruojamas „Bayern“ išlaiko nepriekaištingą formą – komanda laimėjo visas 12 šio sezono rungtynių ir dominuoja tiek Bundeslygoje, tiek Čempionų lygoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų