„Bayer“ namuose užtikrintai įveikė „Freiburg“

Ernestas Poku pirmajame kėlinyje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0.
Edmondas Tapsoba antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Philippas Lienhartas rungtynių pabaigoje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Freiburg“ liko žaisti dešimtyje.
„Bayer“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 17 taškų ir rikiuojasi ketvirtoje „Bundesliga“ čempionato turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Freiburg“ su 9 taškais žengia vienuoliktas.
