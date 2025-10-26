Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Bayer“ namuose užtikrintai įveikė „Freiburg“

2025-10-26 18:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 18:28

Lėverkuzeno „Bayer“ klubas Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse namuose 2:0 nugalėjo„Freiburg“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Lėverkuzeno „Bayer“ klubas Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse namuose 2:0 nugalėjo„Freiburg“ futbolininkus.

0

Ernestas Poku pirmajame kėlinyje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0.

Edmondas Tapsoba antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Philippas Lienhartas rungtynių pabaigoje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Freiburg“ liko žaisti dešimtyje.

„Bayer“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 17 taškų ir rikiuojasi ketvirtoje „Bundesliga“ čempionato turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Freiburg“ su 9 taškais žengia vienuoliktas.

