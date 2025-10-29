PSO pasibaisėjusi: Sudano ligoninėje nužudyta daugiau kaip 460 pacientų ir jų palydovų

Al Fašyro užėmimas sekmadienį po 18 mėnesių trukusios apsiausties, kurią lydėjo badas ir bombardavimas, sustiprino Skubios paramos pajėgų (RSF) kontrolę Darfūre ir sukėlė baimę, kad etniniu pagrindu vykdomas smurtas primins juodžiausias regiono dienas.
„PSO pasibaisėjusi ir giliai sukrėsta pranešimų apie tragišką daugiau kaip 460 pacientų ir jų palydovų nužudymą Saudo Arabijos gimdymo ligoninėje al Fašyre, Sudane, po neseniai įvykdytų išpuolių ir sveikatos priežiūros darbuotojų pagrobimo“, – sakoma JT sveikatos agentūros vadovo Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso pareiškime.
Al Fašyro gyventojai patiria siaubingus žiaurumus
„Visi išpuoliai prieš sveikatos priežiūros įstaigas turi būti nedelsiant ir besąlygiškai nutraukti, – sakė jis, ragindamas nutraukti ugnį. – Visi pacientai, sveikatos priežiūros darbuotojai ir įstaigos turi būti apsaugoti pagal tarptautinę humanitarinę teisę.“
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas pareiškė, kad yra „giliai sunerimęs ir sukrėstas“ vis gausėjančių pranešimų apie „siaubingus žiaurumus ir didžiules kančias, kurias patiria al Fašyro gyventojai“.
Tedrosas teigė, kad iki išpuolio prieš gimdymo namus nuo konflikto pradžios 2023 m. balandžio PSO Sudane užfiksavo 185 išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas, per kuriuos žuvo 1 204 ir buvo sužeisti 416 sveikatos priežiūros darbuotojų ir pacientų.
Iš jų 49 įvyko šiais metais, per juos žuvo 966 žmonės.
Nors PSO skaičiuoja ir fiksuoja išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas, ji nesiaiškina, kas dėl jų kaltas.
Vėlų antradienio vakarą Tedrosas sakė, kad PSO gavo pranešimų apie keturių gydytojų, slaugytojos ir vaistininko pagrobimą iš Saudo Arabijos ligoninės al Fašyre. Jis paragino juos paleisti ir užtikrinti prieigą humanitarinei ir sveikatos priežiūros pagalbai.
Sudane nuo 2023 m. balandžio vyksta žiauri kova dėl valdžios tarp faktinio vadovo Abdelio Fattah al Burhano ir jo buvusio pavaduotojo Mohamedo Hamdano Daglo, kuris vadovauja RSF. Stebėtojai baiminasi, kad konfliktas gali lemti nuolatinį šalies padalijimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!