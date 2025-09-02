Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Nuošliauža Sudane: žuvusiųjų – daugiau nei tūkstantis

2025-09-02 08:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 08:36

Žemių nuošliauža Sudano vakaruose, pasak sukilėlių grupuotės „Sudano išlaisvinimo judėjimas“ (Sudan Liberation Movement/Army), pražudė daugiau kaip 1 000 žmonių, praneša agentūra „Reuters“.

Sudanas (nuotr. SCANPIX)

Žemių nuošliauža Sudano vakaruose, pasak sukilėlių grupuotės „Sudano išlaisvinimo judėjimas" (Sudan Liberation Movement/Army), pražudė daugiau kaip 1 000 žmonių, praneša agentūra „Reuters".

0

Nuošliauža po kelias dienas pliaupusių smarkių liūčių žmones palaidojo rugpjūčio 31 d., pirmadienį pareiškė Abdelwahido Mohamedo Nouro vadovaujama grupuotė. Kaimas Maros kalnų regione esą visiškai sulygintas su žeme, gyvas liko tik vienas žmogus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Judėjimas, kontroliuojantis teritoriją Darfūro regione, kreipėsi į Jungtines Tautas (JT) ir tarptautines paramos organizacijas, prašydamas pagalbos surandant kūnus. Maros kalnų regione daug žmonių ieškojo prieglobsčio nuo dvejus metus vykstančio pilietinio karo tarp Sudano kariuomenės ir sukarintų RSF pajėgų.

„Sudano išlaisvinimo judėjimas“ yra ginkluota sukilėlių grupuotė, kuri nuo 2003 m. daugiausiai veikia Vakarų Sudano Darfūro regione.

