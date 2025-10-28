Sudano armija prarado paskutinio didelio miesto Darfūro regione kontrolę

RSF sekmadienį paskelbė pirmiausia užėmusios pagrindinį armijos postą, o po to ir visą miestą.
Sudano armija teigė šeštadienį rytą atrėmusi du didelius puolimus ir kad susirėmimuose žuvo ir buvo sužeista daug milicijos kovotojų. Nė vieno iš šių teiginių nebuvo įmanoma nepriklausomai patikrinti.
Al Fašyras buvo paskutinė centrinės valdžios tvirtovė Darfūro regione, kurio didžiąją dalį per daugiau nei dvejus su puse metų trunkantį karinį konfliktą užėmė RSF.
Jungtinių Tautų (JT) vertinimu, jau daugiau nei metus apsuptame al Fašyro mieste katastrofiškomis humanitarinėmis sąlygomis šiuo metu gyvena apie 300 tūkst. žmonių.
Stebėtojai išreiškė susirūpinimą, kad likę civiliai gyventojai gali susidurti su nuožmiu RSF smurtu, įskaitant žudymus, kankinimus, prievartavimus ir etniniu pagrindu vykdomą perkėlimą, fiksuotus kitose Darfūro dalyse, kurias sukarintos greitojo reagavimo pajėgos užėmė anksčiau.
Sudanui de facto vadovaujantis generolas Abdelfattah Al Burhanas nuo 2023 m. balandžio mėn. yra įsitraukęs į kruviną kovą dėl valdžios su RSF vadovu Mohamedu Hamdanu Daglo.
Abi pusės yra kaltinamos rimtais žmogaus teisių pažeidimais. Stebėtojai baiminasi, kad šis karinis konfliktas gali lemti ilgalaikį šalies susiskaldymą.
JT laiko šią situaciją didžiausia humanitarine krize pasaulyje: namus buvo priversti palikti daugiau nei 12 mln. žmonių, o daugiau nei 26 mln., t. y. apie pusė šalies gyventojų, kenčia nuo didelio bado.
JT ragina nedelsiant pradėti derybas dėl paliaubų
RSF užėmus al Fašyrą, JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino abi puses nedelsiant pradėti derybas dėl kovos nutraukimo.
A. Guterresas paragino Sudano ginkluotąsias pajėgas ir RSF nedelsiant susisiekti su jo pasiuntiniu Sudane Ramtane'u Lamamra ir „imtis greitų, konkrečių veiksmų siekiant susitarimo derybų keliu“, savo pareiškime sakė JT generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Stephane'as Dujarricas.
Jo teigimu, JT vadovas buvo giliai susirūpinęs dėl neseniai paaštrėjusių kovų ir pasmerkė tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, apie kuriuos buvo pranešta. S. Dujarricas pridūrė, kad A. Guterresą labai neramina Sudaną pasiekiantis nuolatinis ginklų ir kovotojų srautas, kuris, jo teigimu, dar labiau pablogina ir taip apverktiną padėtį šalyje.
JT generalinio sekretoriaus atstovas spaudai pabrėžė, kad humanitarinė pagalba privalo pasiekti civilius greitai ir be jokių kliūčių. Al Fašyras ir aplinkinės teritorijos, pasak jo, jau daugiau nei 18 mėnesių yra „kančių epicentras“, kur žmonės kasdien miršta nuo bado, ligų ir smurto.
Vokietija ragina nedelsiant stabdyti civilių žudymą
Vokietijos vyriausybė savo ruožtu paragino nedelsiant nutraukti smurtą Sudane.
„Esame pasibaisėję pranešimais iš Sudano miesto al Fašyro“, – pirmadienį vėlai vakare platformoje „X“ pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministerija
Ministerijos pareiškime teigiama, kad RSF kovotojai įsiveržė giliai į miestą ir „be atodairos žudė civilius“.
„Tai turi nedelsiant liautis“, – pabrėžiama pareiškime.
„RSF vadovybė viešai įsipareigojo apsaugoti civilius. Ji privalės už tai atsakyti“, – pridūrė Užsienio reikalų ministerija.
