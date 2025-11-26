 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Vairuotojų maldos išklausytos: saugumo ekspertai skelbia karą įkyriems pypsėjimams ir liečiamiems ekranams

2025-11-26 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 21:00

Europos naujų automobilių saugumo vertinimo organizacija „Euro NCAP“ ruošia pokyčius, kurie iš esmės pakeis tai, kaip gaminami automobiliai.

Automobilių saugumo bandymai (nuotr. Organizatorių)

Europos naujų automobilių saugumo vertinimo organizacija „Euro NCAP“ ruošia pokyčius, kurie iš esmės pakeis tai, kaip gaminami automobiliai.

REKLAMA
0

Reaguodama į augantį vairuotojų nepasitenkinimą, organizacija skelbia didžiausią taisyklių pertvarką nuo 2009 metų. Nuo 2026-ųjų aukščiausi saugumo balai bus skiriami nebe už teorinį sistemų egzistavimą, o už jų realų naudingumą ir patogumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Tai reiškia pabaigą erai, kai saugumo sistemos erzina vairuotojus nuolatiniais įspėjimais ar grubiu kišimusi į vairavimą.

REKLAMA

Pabaiga isteriškiems asistentams

„Euro NCAP“ pripažįsta, kad dabartinės pagalbinės vairavimo sistemos (ADAS) dažnai veikia priešingai nei turėtų. Dėl įkyrių garsinių signalų ar neadekvačių vairo korekcijų vairuotojai jas tiesiog išjungia.

Nuo 2026 metų testuotojai vertins ne tik tai, ar sistema veikia poligone, bet ir kaip ji elgiasi realiame eisme. Pavyzdžiui, greičio ribojimo atpažinimo funkcija privalės veikti tiksliai ir neklaidinti vairuotojo, o eismo juostos palaikymo sistema turės veikti „švelniai ir intuityviai“, o ne plėšti vairą iš rankų.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat keičiamas požiūris į avarinio stabdymo testus. Siekiant atspindėti realius eismo įvykius, į bandymų scenarijus bus įtraukti dviratininkai ir motociklininkai, imituojant sudėtingas miesto sąlygas.

 

Fiziniai mygtukai – saugumo garantas

Viena svarbiausių naujienų liečia automobilio ergonomiką. „Euro NCAP“ nusprendė griežtai vertinti valdymo prietaisų išdėstymą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Reaguojant į kritiką dėl viską užvaldžiusių lietimui jautrių ekranų, naujoje vertinimo sistemoje bus skatinamas fizinių mygtukų naudojimas.

Ekspertai pabrėžia: norint gauti aukščiausią įvertinimą, dažniausiai naudojamos funkcijos privalo būti valdomos intuityviai, nenukreipiant žvilgsnio nuo kelio. Tai tiesioginis signalas gamintojams, kad ekranų mada peržengė saugumo ribas.

REKLAMA

Automobilis stebės vairuotoją

Naujose taisyklėse didelis dėmesys skiriamas vairuotojo stebėsenai. Aukščiausius balus gaus tie automobiliai, kurie realiu laiku seks vairuotojo akių ir galvos judesius.

Jei automobilis matys, kad vairuotojas yra dėmesingas, pagalbinės sistemos veiks pasyviau ir netrukdys. Tačiau jei bus užfiksuotas išsiblaškymas, nuovargis ar apsvaigimas nuo alkoholio, sistemos taps jautresnės. Kritiniu atveju, pavyzdžiui, vairuotojui praradus sąmonę, automobilis privalės saugiai sustoti.

REKLAMA

Saugumas po avarijos

Galiausiai, „Euro NCAP“ griežtina reikalavimus situacijoms po smūgio. Atsižvelgiant į populiarėjančias elektronines durų spynas (ypač „Tesla“ ir kituose elektromobiliuose), įvestas reikalavimas, kad elektroninės rankenėlės privalo veikti ir po avarijos, kad gelbėtojai galėtų pasiekti keleivius.

Taip pat elektromobiliai privalės užtikrinti automatinį aukštos įtampos baterijos atjungimą, kad būtų išvengta gaisro, o automatinė pagalbos iškvietimo sistema („eCall“) turės gelbėtojams pranešti ne tik vietą, bet ir tikslų automobilyje esančių keleivių skaičių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų