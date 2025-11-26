Vairuotojų maldos išklausytos: saugumo ekspertai skelbia karą įkyriems pypsėjimams ir liečiamiems ekranams

Reaguodama į augantį vairuotojų nepasitenkinimą, organizacija skelbia didžiausią taisyklių pertvarką nuo 2009 metų. Nuo 2026-ųjų aukščiausi saugumo balai bus skiriami nebe už teorinį sistemų egzistavimą, o už jų realų naudingumą ir patogumą.
Tai reiškia pabaigą erai, kai saugumo sistemos erzina vairuotojus nuolatiniais įspėjimais ar grubiu kišimusi į vairavimą.
Pabaiga isteriškiems asistentams
„Euro NCAP“ pripažįsta, kad dabartinės pagalbinės vairavimo sistemos (ADAS) dažnai veikia priešingai nei turėtų. Dėl įkyrių garsinių signalų ar neadekvačių vairo korekcijų vairuotojai jas tiesiog išjungia.
Nuo 2026 metų testuotojai vertins ne tik tai, ar sistema veikia poligone, bet ir kaip ji elgiasi realiame eisme. Pavyzdžiui, greičio ribojimo atpažinimo funkcija privalės veikti tiksliai ir neklaidinti vairuotojo, o eismo juostos palaikymo sistema turės veikti „švelniai ir intuityviai“, o ne plėšti vairą iš rankų.
Taip pat keičiamas požiūris į avarinio stabdymo testus. Siekiant atspindėti realius eismo įvykius, į bandymų scenarijus bus įtraukti dviratininkai ir motociklininkai, imituojant sudėtingas miesto sąlygas.
Fiziniai mygtukai – saugumo garantas
Viena svarbiausių naujienų liečia automobilio ergonomiką. „Euro NCAP“ nusprendė griežtai vertinti valdymo prietaisų išdėstymą.
Reaguojant į kritiką dėl viską užvaldžiusių lietimui jautrių ekranų, naujoje vertinimo sistemoje bus skatinamas fizinių mygtukų naudojimas.
Ekspertai pabrėžia: norint gauti aukščiausią įvertinimą, dažniausiai naudojamos funkcijos privalo būti valdomos intuityviai, nenukreipiant žvilgsnio nuo kelio. Tai tiesioginis signalas gamintojams, kad ekranų mada peržengė saugumo ribas.
Automobilis stebės vairuotoją
Naujose taisyklėse didelis dėmesys skiriamas vairuotojo stebėsenai. Aukščiausius balus gaus tie automobiliai, kurie realiu laiku seks vairuotojo akių ir galvos judesius.
Jei automobilis matys, kad vairuotojas yra dėmesingas, pagalbinės sistemos veiks pasyviau ir netrukdys. Tačiau jei bus užfiksuotas išsiblaškymas, nuovargis ar apsvaigimas nuo alkoholio, sistemos taps jautresnės. Kritiniu atveju, pavyzdžiui, vairuotojui praradus sąmonę, automobilis privalės saugiai sustoti.
Saugumas po avarijos
Galiausiai, „Euro NCAP“ griežtina reikalavimus situacijoms po smūgio. Atsižvelgiant į populiarėjančias elektronines durų spynas (ypač „Tesla“ ir kituose elektromobiliuose), įvestas reikalavimas, kad elektroninės rankenėlės privalo veikti ir po avarijos, kad gelbėtojai galėtų pasiekti keleivius.
Taip pat elektromobiliai privalės užtikrinti automatinį aukštos įtampos baterijos atjungimą, kad būtų išvengta gaisro, o automatinė pagalbos iškvietimo sistema („eCall“) turės gelbėtojams pranešti ne tik vietą, bet ir tikslų automobilyje esančių keleivių skaičių.
