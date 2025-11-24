Nusitaikė į keliaujančius lėktuvais: sieks surinkti daugiau mokesčių

Prancūzija ir Ispanija, subūrusios dar septynių valstybių koaliciją, siekia įvesti specialų tarptautinį mokestį verslo klasės bilietams ir skrydžiams privačiais lėktuvais.
Pagrindinis šios iniciatyvos argumentas – socialinis ir ekologinis teisingumas. Iniciatoriai pabrėžia, kad prabangus keliavimas sukuria neproporcingai didelę taršą, todėl šią paslaugą besirenkantys asmenys privalo solidariai prisidėti prie klimato kaitos padarinių švelninimo.
Skaičiuojama, kad toks mokestis globaliu mastu galėtų sugeneruoti nuo dešimčių iki šimtų milijardų eurų kasmet. Šios lėšos būtų tiesiogiai nukreiptos į aplinkosaugos projektus ir pagalbą nuo stichijų nukentėjusiems regionams.
Paryžius nelaukia
Prancūzija nelaukia tarptautinio pritarimo ir jau ėmėsi realių veiksmų savo rinkoje. 2025 metų šalies biudžete iš esmės pertvarkytas vadinamasis „solidarumo mokestis“ lėktuvų bilietams, kurio galiojimas prasidės nuo 2006-ųjų.
Jei anksčiau tai buvo simbolinė rinkliava, dabar ji tapo finansiškai skausminga, ypač pasiturintiems keleiviams.
Nuo 2025 m. kovo įsigalioję pokyčiai eilinį keleivį palietė minimaliai. Mokestis ekonominėje klasėje trumpiems skrydžiams pakilo nuo 2,63 iki 7,40 euro. Tačiau prabangos segmente šuolis drastiškas.
Privačių reaktyvinių lėktuvų keleiviams, priklausomai nuo orlaivio tipo ir atstumo, dabar tenka mokėti nuo 210 iki net 2 100 eurų asmeniui.
Aviacijos sektorius priešinasi
Tokia politika sulaukė aršios kritikos iš vežėjų. „Air France“ ir kitos oro linijos perspėja, kad Prancūzija jau dabar pirmauja Europoje pagal mokestinę naštą aviacijai.
Verslo atstovai baiminasi, kad papildomi kaštai tiesiog išstums srautus į kaimynines šalis, kuriose taikomi palankesni tarifai, taip mažinant Prancūzijos oro uostų konkurencingumą.
Būtent todėl Ispanija, nors pati dar neturi tokios detalios apmokestinimo sistemos, aktyviai agituoja už vieningą Europos Sąjungos standartą.
Iniciatoriai sutaria, kad be bendro reguliavimo ir koordinacijos, pavienės nacionalinės priemonės gali likti tik simbolinės, o realų poveikį klimato kaitai turės tik privalomas, visą bendriją apimantis mechanizmas.