Paskelbė, kurios gatvės Vilniuje pasikeis neatpažįstamai

2025-11-25 12:07
2025-11-25 12:07

Vilniaus senamiesčio laukia dideli infrastruktūriniai pokyčiai. Sostinės savivaldybė paskelbė, kad 2026 metais bus pradėtas kompleksinis kelių svarbių transporto arterijų kapitalinis remontas. Darbai palies Jogailos ir Bazilijonų gatves, taip pat M. Daukšos, Aušros Vartų ir Vilniaus gatvių atkarpas.

Vilniaus senamiesčio laukia dideli infrastruktūriniai pokyčiai. Sostinės savivaldybė paskelbė, kad 2026 metais bus pradėtas kompleksinis kelių svarbių transporto arterijų kapitalinis remontas. Darbai palies Jogailos ir Bazilijonų gatves, taip pat M. Daukšos, Aušros Vartų ir Vilniaus gatvių atkarpas.

Projekto tikslas – ne tik atnaujinti susidėvėjusią dangą, bet ir iš esmės perbraižyti judėjimo schemas, prioritetą teikiant pėstiesiems, dviratininkams ir žmonėms su negalia.

Jogailos gatvėje – naujas dviračių takas

Bene ryškiausi pokyčiai numatomi intensyvioje Jogailos gatvėje. Čia planuojama platinti šaligatvius, o vakarinėje gatvės pusėje įrengti naują dviračių taką, kuris taps trūkstama jungtimi tarp Islandijos gatvės ir Gedimino prospekto. Siekiant estetinio vientisumo su pagrindine miesto gatve, šaligatviai bus klojami pilko granito trinkėlėmis, kartu išsaugant istorinę liepų alėją.

Po diskusijų su gyventojais projektuotojai taip pat svarsto koreguoti pirminius planus – dviračių taką ketinama projektuoti arčiau važiuojamosios dalies, atsižvelgiant į bendruomenės pageidavimus.

Skirs dėmesį paveldui ir istorijai

Bazilijonų ir Vilniaus gatvių atnaujinimas bus orientuotas į autentiškumo išsaugojimą. Šiose atkarpose bus restauruojamas istorinis margaspalvio granito grindinys.

Bazilijonų gatvė taps ir savotišku muziejumi po atviru dangumi: čia planuojama specialiai pažymėti istorinį miesto gynybinės sienos (rurmuso) kontūrą, įrengti įtvirtinimų sistemos maketą bei pažymėti Barkenbergo namo vietą.

M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvėse numatyti pragmatiškesni darbai – bus keičiama susidėvėjusi asfalto danga, tvarkomi šaligatviai ir modernizuojamas apšvietimas.

Visose tvarkomose teritorijose numatyta įdiegti universalaus dizaino sprendimus: įrengti taktilinius paviršius regos negalią turintiems žmonėms bei nuleisti bortus patogiam judėjimui vežimėliais. Vilniaus gatvėje vis dar ieškoma optimalaus borto aukščio sprendimo, kuris fiziškai ribotų automobilių eismą, tačiau netaptų kliūtimi pėstiesiems.

