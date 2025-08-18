Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjive prieš Trumpo ir Zelenskio derybas suskambo oro pavojaus sirenos

2025-08-18 20:12 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-08-18 20:12

Pirmadienį Kyjive suskambo oro pavojaus sirenos, kurias naujienų agentūros AFP žurnalistai išgirdo prieš labai laukiamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo derybas Vašingtone.

Susitikimo su D. Trumpu metu V. Zelenskis vilkėjo džemperį (nuotr. SCANPIX)
14

Pirmadienį Kyjive suskambo oro pavojaus sirenos, kurias naujienų agentūros AFP žurnalistai išgirdo prieš labai laukiamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo derybas Vašingtone.

Ukrainos oro pajėgos socialiniuose tinkluose pranešė, kad oro pavojus buvo paskelbtas dėl to, nes buvo pastebėtas kylantis Rusijos orlaivis MiG-31, galintis nešti hipergarsines raketas „Kinžal“, kurias Maskva naudoja atakoms.

Prieš susitikimą su Trumpu – Zelenskio žinutė

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį, prieš Vašingtone vyksiančias derybas su Europos sąjungininkais ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu, paragino užtikrinti ilgalaikę taiką Ukrainoje ir Europoje.

„Mūsų pagrindinis tikslas – patikima ir ilgalaikė taika Ukrainai ir visai Europai“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.,

„Turime sustabdyti žudymą, ir dėkoju partneriams, kurie deda pastangas siekdami šio tikslo ir galiausiai tikslo užtikrinti ilgalaikę ir orią taiką“, – teigė jis.

V. Zelenskis pirmadienį akis į akį susitiks su JAV lyderiu. Paskui prie jų prisijungs Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos lyderiai, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.

