  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Netoli Ukrainos sienos sužeistas Putino apdovanotas rusų generolas: pranešama apie amputacijas

2025-08-18 18:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 18:25

Šalies okupantės Rusijos kariuomenės generolas buvo sunkiai sužeistas netoli sienos su Ukraina, pirmadienį pranešė jo gimtosios Dagestano respublikos valdžios institucijos, iš dalies patvirtindamos ankstesnius Ukrainos karinės žvalgybos teiginius, rašo „The Moscow Times“.

Esedulla Abačevas (nuotr. Telegram)
17

Šalies okupantės Rusijos kariuomenės generolas buvo sunkiai sužeistas netoli sienos su Ukraina, pirmadienį pranešė jo gimtosios Dagestano respublikos valdžios institucijos, iš dalies patvirtindamos ankstesnius Ukrainos karinės žvalgybos teiginius, rašo „The Moscow Times".

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
„Prieš keletą dienų vienas iš mūsų tautiečių, Rusijos didvyris Esedulla Abačevas, buvo sunkiai sužeistas vienoje iš pasienio zonų“, – „Telegram“ kanale pranešė Dagestano vadovas Sergejus Melikovas.

„Šiuo metu jis gydomas viename iš geriausių šalies karo medicinos centrų, kur gydytojai generolo būklę vertina kaip sunkią, bet stabilią“, – pridūrė S. Melikovas.

Pranešama apie amputuotas galūnes

Anksčiau Ukrainos karinė žvalgyba teigė, kad 57-erių E. Abačevui Maskvos srities karo ligoninėje buvo amputuota ranka ir koja, kai jo konvojus naktį iš šeštadienio į sekmadienį buvo užpultas prie Kursko sienos.

S. Melikovas neminėjo jokių amputacijų, užpuolimo vietos ar ligoninės, kurioje gydomas okupantų generolas.

Gavo apdovanojimą iš Putino

Ukraina teigė, kad užpuolimo metu E. Abačevas ėjo Rusijos „Šiaurės“ pajėgų grupės vado pavaduotojo pareigas. Regioniniai žiniasklaidos šaltiniai pranešė, kad 2024 m. pradžioje jis buvo paskirtas naujai suformuoto Leningrado karinio apygardos vadovo pavaduotoju.

Prezidentas Vladimiras Putinas 2022 m. liepos mėn. apdovanojo E. Abačevą Rusijos didvyrio vardu už jo vaidmenį užimant Ukrainos miestą Lysychanską, kai jis vadovavo Luhansko liaudies milicijos 2-ajam armijos korpusui.

 

