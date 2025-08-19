Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda su Europos lyderiais aptars derybas Baltuosiuose rūmuose

2025-08-19 06:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 06:08

Po derybų Baltuosiuose rūmuose prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus nuotoliniame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime, kuriame aptars jų rezultatus.

Gitanas Nausėda. Andrius Ufartas/ELTA
33

Po derybų Baltuosiuose rūmuose prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus nuotoliniame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime, kuriame aptars jų rezultatus.

Kaip pranešė EVT pirmininkas Antonio Costa, Bendrijos lyderių vaizdo konferencijoje bus aptarti Vašingtone vykusių susitikimų, kuriuose dalyvavo JAV, Ukrainos ir dalis Europos šalių vadovų, rezultatai.

Derybos Baltuosiuose rūmuose
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Vašingtone pirmadienį susitiko su JAV lyderiu Donaldu Trumpu.

Paskui prie jų prisijungė Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos lyderiai, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.

Trumpas pakeitė nuomonę dėl paliaubų Ukrainoje?

Su Ukrainos prezidentu ir Europos lyderiais susitikęs D. Trumpas, atrodo, pakeitė nuomonę dėl paliaubų Ukrainoje būtinybės, teigdamas, kad „akivaizdu, jog visiems mums labiau tiktų neatidėliotinos paliaubos, kol dirbsime dėl ilgalaikės taikos“.

Jis žurnalistams pridūrė, kad jį tenkintų paliaubų idėja, nes jos „iš karto sustabdytų žudymą“, nors pakartojo, kad šiuo karo metu taikos susitarimas tarp abiejų šalių yra „labai lengvai pasiekiamas“.

JAV prezidentas anksčiau per pirminį susitikimą Ovaliajame kabinete su V. Zelenskiu sakė, kad paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos yra „nereikalingos“.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Vašingtonas dalyvaus teikiant saugumo garantijas Ukrainai, kurios būtų taikos susitarimo dėl karo šalyje nutraukimo dalis.

BNS rašė, kad tą sekmadienį minėjo ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas). Pasak jo, D. Trumpas ir Vladimiras Putinas Aliaskoje vykusiame susitikime susitarė dėl „tvirtų saugumo garantijų“ Ukrainai.

Ugnies nutraukimo Ukrainoje užtikrinimas, praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Rusijos invazijos, buvo vienas iš pagrindinių JAV prezidento reikalavimų prieš viršūnių susitikimą Aliaskoje, į kurį Ukraina ir jos Europos sąjungininkės nebuvo pakviestos.

Tačiau po susitikimo, kuris neatnešė aiškaus proveržio, D. Trumpas atmetė neatidėliotinų paliaubų Ukrainoje galimybę, o toks nuotaikų pokytis, regis, palankus V. Putinui, kuris jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo.

