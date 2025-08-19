Iš prieš tai Zelenskio aprangą išpeikusio žurnalisto – netikėtas ėjimas

Netikėto komplimento V. Zelenskis sulaukė iš Briano Glenno – to paties žurnalisto, kuris dar šių metų pradžioje viešai išpeikė jo aprangą Ovaliajame kabinete, paklausdamas, kodėl prezidentas nedėvi kostiumo.
Šį kartą situacija pasisuko kitaip: V. Zelenskio kostiumas buvo ne tik pastebėtas, bet ir pagirtas, rašoma nypost.com.
Pagyrė V. Zelenskio aprangą
Rugpjūčio 18-ąją Baltuosiuose rūmuose įvykusio itin svarbaus susitikimo metu su JAV prezidentu D. Trumpu, „Real America’s Voice“ vyriausiasis Baltųjų rūmų korespondentas B. Glennas pagyrė Ukrainos prezidento kariško stiliaus kostiumą.
Dar vasarį Glennas – šiuo metu susitikinėjantis su respublikone kongresmene Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) – viešai sukritikavo Zelenskio aprangą chaotiško bei skandalingai pagarsėjusio susitikimo Ovaliajame kabinete metu.
„Pirmiausia, Prezidente Zelenski, su šiuo kostiumu atrodote nuostabiai. Atrodote tikrai gerai“, – šįkart kalbėjo Glennas.
„Ačiū, – padėkojo Ukrainos prezidentas ir nepraleido progos pajuokauti, – matote, aš nuo praeito karto pakeičiau kostiumą, o jūs – ne.“
Šis šmaikštus momentas neliko nepastebėtas susitikimo stebėtojų bei žiniasklaidos. Vieni sako, jog tai – tik juokelis, o kiti – kad tai kandus komentaras, skirtas specialiai sugėdinti anksčiau liežuvio už dantų nenulaikiusį žurnalistą.
