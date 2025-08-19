Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Iš prieš tai Zelenskio aprangą išpeikusio žurnalisto – netikėtas ėjimas

2025-08-19 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-19 18:10

Vakar vykęs Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose, prikaustęs viso pasaulio dėmesį, neapsiėjo ir be humoro momentų. Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, garsėjantis savo kariško stiliaus įvaizdžiu, sulaukė komplimento iš anksčiau jį sukritikavusio žurnalisto ir nepraleido progos pajuokauti.

1

Netikėto komplimento V. Zelenskis sulaukė iš Briano Glenno – to paties žurnalisto, kuris dar šių metų pradžioje viešai išpeikė jo aprangą Ovaliajame kabinete, paklausdamas, kodėl prezidentas nedėvi kostiumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį kartą situacija pasisuko kitaip: V. Zelenskio kostiumas buvo ne tik pastebėtas, bet ir pagirtas, rašoma nypost.com.

Pagyrė V. Zelenskio aprangą

Rugpjūčio 18-ąją Baltuosiuose rūmuose įvykusio itin svarbaus susitikimo metu su JAV prezidentu D. Trumpu, „Real America’s Voice“ vyriausiasis Baltųjų rūmų korespondentas B. Glennas pagyrė Ukrainos prezidento kariško stiliaus kostiumą.

Dar vasarį Glennas – šiuo metu susitikinėjantis su respublikone kongresmene Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) – viešai sukritikavo Zelenskio aprangą chaotiško bei skandalingai pagarsėjusio susitikimo Ovaliajame kabinete metu.

„Pirmiausia, Prezidente Zelenski, su šiuo kostiumu atrodote nuostabiai. Atrodote tikrai gerai“, – šįkart kalbėjo Glennas.

„Ačiū, – padėkojo Ukrainos prezidentas ir nepraleido progos pajuokauti, – matote, aš nuo praeito karto pakeičiau kostiumą, o jūs – ne.“ 

Šis šmaikštus momentas neliko nepastebėtas susitikimo stebėtojų bei žiniasklaidos. Vieni sako, jog tai – tik juokelis, o kiti – kad tai kandus komentaras, skirtas specialiai sugėdinti anksčiau liežuvio už dantų nenulaikiusį žurnalistą. 

