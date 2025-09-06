Kainų žaidimas grįžta: kam pinigų negaili Stasiulis ir kodėl jį nustebino vienos dalyvės šaltibarščių receptas?

Laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis juokauja, kad jis žaidimą „Kas po kiek?“ pradėjo žaisti jau nuo studentavimo laikų.
„Visada žiūriu į kainas ir stengiuosi nešvaistyti pinigų. Kai buvau studentas, eidavome į prekybos centrą pažiūrėti prekių, nes nelabai turėjome pinigų. Dabar reikalai – kur kas geresni, bet niekada neperku negalvodamas. Nebent... kažką vaikui. Kai atsirado Motiejus, apie eurus nebegalvoju. Tėvai yra lengviausiai „išmelžiami“ subjektai“, – juokiasi jis.
Laida pažers naujienų
Antrąjį sezoną skaičiuojantis žiūrovų pamėgtas žaidimas pažers naujienų. Pasiruoškite būti nustebinti – šįkart tiek dalyvių, tiek ir žiūrovų laukia dar įdomesnės užduotys bei dar suktesni klausimai!
Tiesa, kai kas liks nepakitę – kiekvienoje laidoje ir vėl varžysis dvi komandos po tris dalyvius.
„Šiuo metu sąmoningai nedirbu, nes pasirinkau šeimą, o ne karjerą“, – sakys pirmosios komandos kapitonė Jovita.
Jovita turi skirtingus, tačiau taip pat mylimus hobius. Tai – krepšinis ir filmavimasis masinėse filmų scenose. O jos komandos draugė Aušrinė ypatingai mėgsta keliauti – moteris laidoje pripažins aplankiusi net 49 šalis. Tuo tarpu trečioji komandos narė Evelina šiuo metu yra motinystės atostogose, rūpinasi vaikučiu.
Priešininkių komandoje išvysime kapitonę Justyną, kuri atvyko su draugėmis: fotografe Greta ir slauge Migle, mėgstančia savanoriauti filmų festivaliuose. Negana to, visos moterys neabejingos stalo žaidimams – galbūt tai taps jų stiprybe ir šiame žaidime?
Laida prasidės nuo naujosios rubrikos „Patiekalas“, kurios metu komandos turės atspėti į studiją atnešto patiekalo ingredientus.
Tiesa, būtent čia lauks pirmasis netikėtumas. Paaiškėjus, kad patiekalas – šaltibarščiai, antrosios komandos kapitonė Justyna spės, kad vienas iš šiam patiekalui reikalingų produktų yra... paprika!
Laidos vedėjas M. Stasiulis neteks žado. Juk ko jau ko, bet paprikos šaltibarščių recepte niekaip nerasi! O kaip tokį savo sprendimą paaiškins Justyna?
Anot laidos vedėjo, naujoji rubrika – itin smagi. „Pats negalėjau patikėti, kad norint pasigaminti Cezario salotas, reikės beveik dešimties ingridientų. Galiu patvirtinti, kad žaidimo dalyviai šią rubriką pasitiko su dideliu azartu“, – sako jis.
Pirmojoje laidoje taip pat vėl pamatysime ir išgirsime vedėjo asistentės Gabijos skambučius. Ji, kaip visuomet, domėsis įvairiausių bei labiausiai netikėtų paslaugų kainomis. Šįkart ji skambins į pykčio kambarį – kiek čia galėtų kainuoti gydymas dėlėmis?
Tuo tarpu finale, kaip ir praėjusiame sezone, dalyviai turės sudėti produktų eilutę nuo pigiausio iki brangiausio.
„Širdis sako, kad blogai sudėjome...“ – jaudinsis dalyvė Jovita, o kaip yra iš tiesų, pamatysime jau šį vakarą.
Azartas, dramos ir daug daug kainų – jau šį šeštadienį, 17 val., laidoje „Kas po kiek?“ tik per TV3!
