Prasidėjo registracija į tradicinį konkursą „Lietuvos metų automobilis 2026“

Jau 29-ą kartą organizuojamas konkursas yra vienas svarbiausių metinių šalies automobilių rinkos įvykių. Tai platforma, kurioje automobilių verslo atstovai gali pristatyti svarbiausias metų naujienas bei technologines inovacijas, o jas įvertinusi ekspertų komisija išrenka nugalėtojus įvairiose kategorijose, tarp kurių trys pagrindinės: „Metų automobilis iki 40 000 eurų“, „Metų automobilis iki 60 000 eurų“ ir „Metų automobilis virš 60 000 eurų“.
Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
„Šiemet viskas bus šiek tiek kitaip, – pasakoja konkurso koordinatorius Valdas Valiukevičius. – Pirmą kartą konkurso istorijoje, bendradarbiaudami su „Nord Security“, tirsime automobilių atsparumą kibernetinėms atakoms. Taip pat vertinsime, kaip automobiliai geba susidoroti su kritine situacija, kai vairuotojas nebegali valdyti transporto priemonės. Laukia itin intensyvus mėnuo – bandymai vyks tiek Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos autodrome, tiek pagrindinėje bandymų stovykloje Druskininkuose.“
Aiškiai apibrėžtos taisyklės
Pagal ilgametes konkurso „Lietuvos metų automobilis“ tradicijas dalyviams keliami du esminiai reikalavimai: rinkimuose gali dalyvauti tik tie modeliai, kurie šiemet oficialiai debiutavo šalies rinkoje ir turi gamintojo autorizuotą atstovybę Lietuvoje.
Nors šie kriterijai gali atrodyti griežti, jie užtikrina, kad konkurse bus vertinamos tik aktualiausios ir Lietuvos pirkėjams prieinamos rinkos naujienos. Organizatoriai prognozuoja, kad šiemet konkurse bus pristatyta per 30 naujausių automobilių modelių.
Nugalėtojus įvairiose kategorijose rinks devyni patyrę automobilių žurnalistai ir vienas transporto inžinerijos mokslininkas.
„Lietuvos metų automobilio 2026“ komisijos sudėtis:
- Valdas Valiukevičius – Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidentas;
- Renaldas Gabartas – automobilių žurnalistas;
- Justas Lengvinas – automobilių ir motociklų apžvalgininkas;
- Linas Butkus – „Verslo žinių“ redakcijos narys;
- Vitoldas Milius – „Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius;
- Jurgis Paplaitis – laidos „Motorai“ vedėjas;
- Egidijus Babelis – TV6 laidos „Autopilotas“ žurnalistas;
- Žilvinas Pekarskas – portalo 15min rubrikos „Gazas“ redaktorius;
- Vytautas Pilkauskas – automobilių ir autosporto fotografas;
- doc. dr. Saugirdas Pukalskas – „Vilnius TECH“ profesorius.
Geriausiųjų paieškos tęsis mėnesį
Nors paraiškas konkursui automobilių importuotojai gali teikti jau nuo rugsėjo 10 d., oficialus „Lietuvos metų automobilio 2026“ renginių ciklas prasidės spalio 28-ąją.
Kaip ir ankstesniais metais, startas bus duotas „Vilnius TECH“ universitete, kurio prieigose bus galima išvysti visus dėl geriausiojo titulo besivaržančius automobilius. Tą pačią dieną universitete vyks ir tradicinė „Plug-In“ konferencija, kurioje automobilių verslo atstovai, mokslininkai, transporto priemonių kūrėjai ir gamintojai dalysis įžvalgomis apie rinkos tendencijas.
Spalio 28-oji taps įžanga į mėnesį truksiantį intensyvų bandymų maratoną. Jo metu dešimties ekspertų komisija atliks išsamius kiekvieno modelio testus, kad galėtų įvertinti tiek stipriąsias, tiek silpnąsias automobilių savybes. Visiems konkurso dalyviams teks intensyvus specializuotų bandymų etapas, kurio metu kruopščiai bus vertinamos jų valdymo savybės, komforto įranga, saugumo sistemų veikimas, praktiškumas ir daugybė kitų svarbių charakteristikų.
Būtent šių lyginamųjų testų visuma autoritetingai komisijai leis objektyviai nustatyti, kurie automobiliai lapkričio 28 d. vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje bus paskelbti geriausiais.
Įvertins dalyvius skirtingose kategorijose
Svarbiausias vaidmuo „Lietuvos metų automobilio 2026“ rinkimuose, kaip ir kasmet, teks dešimties automobilių žurnalistų ir ekspertų komisijai. Jų žinios ir išsamus vertinimas lems galutinį sprendimą, tačiau siekiant užtikrinti maksimalų objektyvumą, į pagalbą bus pasitelkiama ir partnerių patirtis.
Visiems konkurse dalyvaujantiems automobiliams bus sumontuotos žieminės „Continental“ padangos . Šis sprendimas itin svarbus tam, kad būtų suvienodintos bandymų sąlygos ir komisija galėtų objektyviai įvertinti tikrąsias automobilio valdymo savybes, stabdymo efektyvumą bei komforto lygį, eliminuojant skirtingų padangų įtaką rezultatams.
Atsižvelgiant į augančią elektromobilių svarbą, didelis dėmesys bus skirtas „Ignitis ON Metų elektromobilio“ rinkimams, kurie šiemet vyks pagal atnaujintą, dar realistiškesnę bandymų metodiką. Taip pat, padedant partneriams ir ekspertams, bus išrinkti „DKV Mobility Metų įmonės automobilis“, „Metų inovacija“, „Metų sportiškiausias“, „Metų 4x4“ ir kitų nominacijų nugalėtojai. Vienintelėje nominacijoje – „Metų vairas“ – bus renkamas ne automobilis, o žmogus: automobilių sporto atstovas, labiausiai garsinęs Lietuvą užsienyje 2025 metais.
Tačiau tradiciškai bene didžiausio ažiotažo sulaukia „Tautos automobilio 2026“ rinkimai. Nugalėtoją čia renka ne profesionalų komisija, o Lietuvos visuomenė, kuri šiemet balsuos portale tv3.lt. Tai – vertingas rinkos barometras, parodantis, kurie modeliai geriausiai atitinka realius šalies vairuotojų poreikius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!