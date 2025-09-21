Rusija surengė „Intervizijos“ dainų konkursą, kurio nugalėtoju tapo Vietnamo atlikėjas Duc Phucas

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo vaizdo žinutėje pabrėžė „pagrindinę“ konkurso temą – „pagarbą tradicinėms vertybėms ir skirtingoms kultūroms“. „Intervizijos“ nugalėtoju tapo atlikėjas iš Vietnamo Duc Phucas.
„Intervizijos“ dainų konkursas buvo rengiamas jau sovietmečiu. Vasarį V. Putinas nurodė atgaivinti renginį. Dėl savo karo Ukrainoje Rusija dalyvauti „Eurovizijoje“ negali.
„Live“ arenoje netoli Maskvos vykusį „Intervizijos“ konkursą pradėjo 2008 m. „Eurovizijos“ nugalėtojas Dima Bilanas bei 2015-aisiais antrąją vietą užėmusi Polina Gagarina, sudainavę dainą „Ryto aušroje“. „Esame naujos eros pradžioje“, – džiūgavo Rusijos TV stoties „Pervij Kanal“, kuris yra pagrindinis konkurso organizatorius, vedėjai.
Į sceną lipo su tradiciniais kostiumais
Daugelis atlikėjų scenoje pasirodė tradiciniais kostiumais ir dainavo savo gimtąja kalba. Nugalėtojas vietnamietis Duc Phucas po pergalės dėkojo „už kiekvieną renginio sekundę“. Šou truko apie keturias valandas.
Rusijai „Intervizijoje“ atstovavo atlikėjas Šamanas, žinomas savo nacionalistiniais koncertais. Tačiau jis po pasirodymo paprašė žiuri jo nevertinti, „Svetingumas yra neatsiejama rusų sielos dalis“, ir „svetingumo įstatymas“ nesuteikia jam teisės nugalėti, kalbėjo Šamanas.
Apie savo dalyvavimą konkurse buvo paskelbusios 23 šalys, įskaitant JAV. Tačiau australų popatlikėja Vasiliki Karagiorgos, kuri turėjo atstovauti JAV, paskutinę minutę savo dalyvavimą atšaukė – dėl „beprecedenčio Australijos vyriausybės politinio spaudimo“, pranešė „Intervizijos“ organizatoriai. Bet amerikiečių atlikėjas Joe Lynn Turneris, buvęs grupės „Deep Purple“ narys, priklausė nugalėtoją rinkusiai tarptautinei žiuri.
Be tokių buvusių sovietinių respublikų, kaip Uzbekistanas ir Kazachstanas, savo atstovus į konkursą delegavo Brazilija, Indija, Kinija, Pietų Afrika, Egiptas bei Jungtiniai Arabų Emyratai. ES šalių atlikėjų konkurse nebuvo.
Kitas „Intervizijos“ dainų konkursas, rengėjų duomenimis, 2026 m. vyks Saudo Arabijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!