Garsiausia Lietuvos koloristė pasipuošė išskirtine suknele: tokių reakcijų nesitikėjo

Ji laimėjo pirmąją vietą už vasariškiausią įvaizdį ir sulaukė daugybės kolegų aplodismentų, rašoma pranešime spaudai.
Suknelė – iš gėlių, o ne audinio
Specialiai tam vakarui I. Bagdonaitei įvaizdį sukūrusi floristė, „Gėlių aura“ įkūrėja Aurelija Vainauskaitė Zapasnikė pasakojo, kad suknelė buvo siuvama iš netikėtų medžiagų – ne tik audinio, bet ir augalų.
„Inga vilkėjo iš plunksnašakio smidro sukurta suknelę, kurį nudažiau ryškiai rožine bei balta spalvomis. Ši žaluma leido jai laisvai judėti, nejaučiant svorio.
Įvaizdį papildė anturiai, kurių tekstūra ypatingai atspindi šviesą, taip pat rožinės ir bordo piestelės, atskleidusios žavų moteriškumą. Naudojau orchidėją „Vanda“, garsėjančią ryškiais žiedais, bei dažytą guboją – ji tapo romantikos akcentu.
Visi augalai parinkti taip, kad išlaikytų formą ir ilgai išliktų gražūs net ir be vandens“, – pasakojo ne pirmą kartą drabužį iš gyvų augalų pristačiusi A. Vainauskaitė Zapasnikė.
Pasak floristės, visas kūrinys buvo klijuojamas ir siuvamas ant tvirto korseto, darbas truko kelias dienas, tačiau rezultatas pranoko lūkesčius – Ingos įvaizdis pavergė komisiją ir žiūrovus.
Kelias į pasaulio sceną
Nors vakaro prizas – svarbus įvertinimas, Ingos žvilgsnis krypsta dar toliau. Jau rugsėjo 13-ąją ji atstovaus Lietuvai prestižiniame pasaulio grožio specialistų čempionate „OMC Hairworld“ Paryžiuje, kur susirungs su profesionalais iš maždaug 50 pasaulio šalių.
„Tai čempionatas, kuriame atstovaujame ne tik sau, bet ir Lietuvai. Norisi, kad mūsų įdėtas darbas, kūryba ir pasiekimai neliktų nepastebėti – juk tai šalies įvaizdžio dalis. Esu dėkinga KIGSA prezidentei Jolantai Mačiuleinei už galimybę jame dalyvauti“, – sako koloristė.
Šis konkursas Ingai bus ne pirmas: ji jame varžosi nuo 2019 m., o du kartus jau pateko į geriausiųjų prizininkų šešetuką. Dar daugiau – jos darbas iš praėjusių metų čempionato buvo įtrauktas į „OMC Hairworld“ teisėjams ir treneriams skirtą mokomąją literatūrą kaip pavyzdinis.
Tarptautinis pripažinimas ir iššūkiai
Daugiau nei 20 metų grožio srityje dirbanti Inga Bagdonaitė garsėja spalvų meistryste, o prieš keletą metų jos sukurta nauja spalva net buvo įtraukta į pasaulinio prekės ženklo „Wella“ paletę. Ji taip pat rūpinasi žinomų žmonių įvaizdžiu Lietuvoje, veda mokymus, teisėjauja konkursuose.
Tačiau už sėkmės slypi ir dideli iššūkiai. Pasiruošimas pasaulio čempionatui – itin brangus procesas.
„Medžiagos, modeliai, kelionės, pasiruošimo laikas – visa tai reikalauja ne tik kūrybiškumo, bet ir finansinių resursų. Deja, Lietuvoje vis dar per mažai dėmesio skiriama tiems, kurie garsina šalį tarptautinėje arenoje“, – atvirai sako koloristė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!