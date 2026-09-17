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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lukošiūtė ir Blomqvist Tunise pusfinalį

2026-09-17 18:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-17 18:31
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Tunise vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su suome Clarissa Blomqvist per 55 minutes 6:1, 6:3 eliminavo itales – Lavinią Luciano ir Matildę Mariani.

Andrė Lukošiūtė (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Tunise vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su suome Clarissa Blomqvist per 55 minutes 6:1, 6:3 eliminavo itales – Lavinią Luciano ir Matildę Mariani.

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Lietuvė su suome mačą pradėjo spurtu 5:0. Šeštajame geime jos netikėtai pralaimėjo savo padavimų seriją, bet netrukus varžovių padavimų metu užbaigė setą.

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Antrojo seto pradžioje lietuvė su suome atitrūko po 3 laimėtų geimų iš eilės (1:1, 4:1). Varžovės dar priartėjo iki minimumo (4:3), bet čia pat pralaimėjo savo padavimų seriją ir palūžo.

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A. Lukošiūtė ir C. Blomqvist pelnė 294 JAV dolerius bei po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Jų varžovės pusfinalyje paaiškės kiek vėliau.

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Vienetų varžybų starte 25-erių A. Lukošiūtė (WTA-503) 5:7, 2:4 atsiliko nuo kazachės Jekaterinos Dmitričenko (WTA-1081) ir atsisakė tęsti mačą. Dvikova truko 2 valandas 3 minutes. A. Lukošiūtei atiteko 147 JAV doleriai.

Turnyre taip pat dalyvauja 33-ejų Iveta Dapkutė (WTA-843).

ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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