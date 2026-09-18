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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Daviso taurės akistata Niše: pirmieji į kortą žengs Edas Butvilas ir Miomiras Kecmanovičius

2026-09-18 17:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-18 17:13
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Niše ištraukti Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimo tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių burtai. Jie lėmė, kad šeštadienį 15 val. pirmieji į „Čair“ arenos kortą žengs Edas Butvilas (ATP-194) ir Serbijos rinktinės lyderis Miomiras Kecmanovičius (ATP-61).

TSS Nikola Mladenovič nuotr. | Organizatorių nuotr.

Niše ištraukti Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimo tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių burtai. Jie lėmė, kad šeštadienį 15 val. pirmieji į „Čair“ arenos kortą žengs Edas Butvilas (ATP-194) ir Serbijos rinktinės lyderis Miomiras Kecmanovičius (ATP-61).

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„Labiau norėjau žaisti pirmas. Dar prieš burtus kalbėjome su Viliumi (Gaubu) apie tai, kad man būtų geriau žaisti pirmam, o jis labiau norėjo kortan eiti antras. Taip ir gavosi“, – pasibaigus ceremonijai sakė E. Butvilas.

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Antrajame šeštadienio mače Vilius Gaubas (ATP-119) susitiks su Hamadu Medjedovičiumi (ATP-77).

Sekmadienis prasidės dvejetų susitikimu. Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis jam nominavo Justą Trainauską (ATP-1677) ir Pijų Vaitiekūną (ATP-1689), o Serbijos kapitonas Viktoras TroickisStefaną Latinovičių (dvejetų ATP-90) ir M. Kecmanovičių. Dvejetų susitikimo pradžia – 14 val.

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Po dvejetų numatyti dar du vienetų mačai: M. Kecmanovičius žais su V. Gaubu, o H. Medjedovičius – su E. Butvilu.

Rinktinių kapitonai pagal Daviso taurės taisykles dar galės keisti sekmadienio mačams nominuotus žaidėjus.

 

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