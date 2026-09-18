Daviso taurės akistata Niše: pirmieji į kortą žengs Edas Butvilas ir Miomiras Kecmanovičius

„Labiau norėjau žaisti pirmas. Dar prieš burtus kalbėjome su Viliumi (Gaubu) apie tai, kad man būtų geriau žaisti pirmam, o jis labiau norėjo kortan eiti antras. Taip ir gavosi“, – pasibaigus ceremonijai sakė E. Butvilas.
Antrajame šeštadienio mače Vilius Gaubas (ATP-119) susitiks su Hamadu Medjedovičiumi (ATP-77).
Sekmadienis prasidės dvejetų susitikimu. Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis jam nominavo Justą Trainauską (ATP-1677) ir Pijų Vaitiekūną (ATP-1689), o Serbijos kapitonas Viktoras Troickis – Stefaną Latinovičių (dvejetų ATP-90) ir M. Kecmanovičių. Dvejetų susitikimo pradžia – 14 val.
Po dvejetų numatyti dar du vienetų mačai: M. Kecmanovičius žais su V. Gaubu, o H. Medjedovičius – su E. Butvilu.
Rinktinių kapitonai pagal Daviso taurės taisykles dar galės keisti sekmadienio mačams nominuotus žaidėjus.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.